Обурив жителів Лос-Анджелеса: мільйонер запропонував грошей пожежникам, щоб вони врятували його будинок

Лісова пожежа поширилася на район Пасифік-Палісейдс, де проживають найбагатші люди Лос-Анджелеса і селебріті, зокрема Бен Аффлек.

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Кіт Вассерман, мільйонер і співзасновник інвестиційної компанії у сфері нерухомості Gelt Venture Partners, розлютив жителів Лос-Анджелеса, опублікувавши на X пост із проханням про допомогу, оскільки його розкішному особняку загрожує сильна пожежа. Він заявив, що готовий заплатити "приватним пожежникам". Про це пише Daily Mail.

"Чи є у кого-небудь доступ до приватних пожежників, щоб захистити наш будинок у Пасифік-Палісейдс? Тут потрібно діяти швидко. Усі сусідні будинки горять. Заплачу будь-яку суму. Дякую", — написав він, перш ніж отримати відповідну реакцію від тих, кого він назвав "тролями".

Пост мільйонера, що викликав обурення в соцмережах Фото: Скриншот

Коментатори написали, що Кіт виявив неймовірне нахабство.

"Його сім'я евакуйована, і він намагається найняти приватних пожежників, щоб вони ризикували своїми життями, рятуючи будинок, який він напевно застрахував. Неймовірно глухий і безсердечний", — написав один із коментаторів.

А інший написав: "Тобто ви пропонуєте спрямувати ресурси, які потенційно рятують життя (навіть якщо вони "приватні"), на порятунок вашого будинку, тому що ви багаті, тоді як десятки тисяч людей просто намагаються евакуюватися?"

Мільйонер відповів обуреним коментаторам піснею Тупака Шакура

Через величезну пожежу вже довелося евакуювати десятки тисяч людей, дехто з яких кинув свої автівки та тікав пішки в безпечне місце, оскільки дороги були заблоковані.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом сказав, що багато будинків уже знищено вогнем у Пасифік Палісейдс, а близько 30 000 жителів перебувають під наказом про евакуацію, а 13 000 будівель перебувають під загрозою.

Нагадаємо, пожежа в Лос-Анджелесі розгорілася після сильного урагану 8 січня, сама пожежа почалася ще 6 січня. Що саме стало причиною загоряння — невідомо.

Весь день пожежні літаки з водою гасили пожежу з неба, але пізніше всі вони були змушені приземлитися через погіршення вітру і видимості.

Пожежа в Лос-Анджелесі

Налякані жителі кинули свої машини на одній з небагатьох доріг, що ведуть у престижний район Пасифік-Палісейдс і з нього, і пішки рятувалися від пожежі, що охопила район у горах Санта-Моніка, забудований будинками вартістю в кілька мільйонів доларів.

Пожежники використовували бульдозери, щоб відсунути десятки транспортних засобів, включно з дорогими моделями, як-от BMW, Tesla і Mercedes, убік, залишивши багато хто з них зім'ятими і з увімкненою сигналізацією. Деякі знаменитості опублікували коментарі та фотографії в соціальних мережах.

Начальник пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Кроулі заявила, що, незважаючи на хаотичну евакуацію, повідомлень про загиблих або постраждалих не надходило.

Актор Джон Вудс показав, як пожежа пожирає його будинок

Актор Джеймс Вудс опублікував на X відео, на якому видно, як полум'я охоплює дерева і кущі біля його будинку, коли він готувався до евакуації, і незабаром після цього повідомив, що спрацювали всі пожежні сигналізації.

"Я не міг повірити, що наш прекрасний маленький будинок у горах протримався так довго. Це схоже на втрату коханої людини", — сказав Вудс.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто із селебріті вже позбувся будинку через пожежу, що вирує.