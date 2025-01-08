Возмутил жителей Лос-Анджелеса: миллионер предложил денег пожарным, чтобы они спасли его дом

Лесной пожар распространился на район Пасифик-Палисейдс, где проживают самые богатые люди Лос-Анджелеса и селебрити, в том числе Бен Аффлек.

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Кит Вассерман, миллионер и соучредитель инвестиционной компании в сфере недвижимости Gelt Venture Partners, вызвал ярость у жителей Лос-Анджелеса, опубликовав на X пост с просьбой о помощи, поскольку его роскошному особняку угрожает сильный пожар. Он заявил, что готов заплатить "частным пожарным". Об этом пишет Daily Mail.

"Есть ли у кого-нибудь доступ к частным пожарным, чтобы защитить наш дом в Пасифик-Палисейдс? Здесь нужно действовать быстро. Все соседние дома горят. Заплачу любую сумму. Спасибо", — написал он, прежде чем получить ответную реакцию от тех, кого он назвал "троллями".

Пост миллионера, вызвавший негодование в соцсетях Фото: Скриншот

Комментаторы написали, что Кит проявил невероятную наглость.

"Его семья эвакуирована, и он пытается нанять частных пожарных, чтобы они рисковали своими жизнями, спасая дом, который он наверняка застраховал. Невероятно глухой и бессердечный", — написал один из комментаторов.

А другой написал: "То есть вы предлагаете направить потенциально спасающие жизни ресурсы (даже если они "частные") на спасение вашего дома, потому что вы богаты, в то время как десятки тысяч людей просто пытаются эвакуироваться?"

Миллионер ответил негодующим комментаторам песней Тупака Шакура

Из-за огромного пожара уже пришлось эвакуировать десятки тысяч людей, некоторые из которых бросили свои машины и бежали пешком в безопасное место, поскольку дороги были заблокированы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что многие дома уже уничтожены огнем в Пасифик Палисейдс, а около 30 000 жителей находятся под приказом об эвакуации, а 13 000 строений находятся под угрозой.

Напомним, пожар в Лос-Анджелесе разгорелся после сильного урагана 8 января, сам пожар начался еще 6 января. Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Весь день пожарные самолеты с водой тушили пожар с неба, но позднее все они были вынуждены приземлиться из-за ухудшения ветра и видимости.

Пожар в Лос-Анджелесе

Напуганные жители бросили свои машины на одной из немногих дорог, ведущих в престижный район Пасифик-Палисейдс и из него, и пешком спасались от пожара, охватившего район в горах Санта-Моника, застроенный домами стоимостью в несколько миллионов долларов.

Пожарные использовали бульдозеры, чтобы отодвинуть десятки транспортных средств, включая дорогие модели, такие как BMW, Tesla и Mercedes, в сторону, оставив многие из них смятыми и с включенной сигнализацией. Некоторые знаменитости опубликовали комментарии и фотографии в социальных сетях.

Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что, несмотря на хаотичную эвакуацию, сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Актер Джон Вудс показал, как пожар пожирает его дом

Актер Джеймс Вудс опубликовал на X видео, на котором видно, как пламя охватывает деревья и кусты возле его дома, когда он готовился к эвакуации, и вскоре после этого сообщил, что сработали все пожарные сигнализации.

"Я не мог поверить, что наш прекрасный маленький дом в горах продержался так долго. Это похоже на потерю любимого человека", — сказал Вудс.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из селебрити уже лишился дома из-за бушующего пожара.