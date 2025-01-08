Район знаменитостей у Лос-Анджелесі охопила масштабна пожежа: хто вже втратив розкішне житло

Влада попереджає, що пожежі будуть тільки посилюватися, тому в цьому районі оголошено евакуацію.

Related video

Сильні лісові пожежі, які охопили Південну Каліфорнію, вийшли з-під контролю, а вогонь охопив заможний район Пасифік-Палісейдс, де мешкають чимало зірок Голлівуду, спортивних знаменитостей та інші представники еліти. Стихія знищує дорогі будинки, перетворюючи їх на купи обгорілих руїн. За інформацією The New York Times, із зони лиха евакуйовано вже десятки тисяч людей.

Серед зірок, чиї особняки опинилися в зоні ризику, Бен Аффлек, Крісс Пратт і багато інших. Аффлек купив нерухомість у цьому районі в літку минулого року, віддавши за неї $20,5 мільйона, з яких $10 мільйонів взяв в іпотеку.

Зірка реаліті-шоу Спенсер Пратт і його дружина Гайді Монтадж уже втратили свою нерухомість, що згоріла.

Син Спенсера Пратта на балконі їхнього будинку, якого більше немає. Вогонь знищив сімейне житло

77-річний актор Джеймс Вудс, лауреат премії "Еммі", опинився серед тих, хто був змушений тікати. Він показав відео пожежі біля свого будинку, готуючись до евакуації.

"Стою на під'їзній доріжці, готуючись до евакуації. Над нами пролітає багато літаків, що скидають воду", — сказав Вудс. За його словами, пощастило, що пожежники дуже добре справляються зі своєю роботою. Чоловік опублікував серію фотографій і відеороликів, що документують збитки.

Джеймс Вудс показує масштаби пожеж

Актор додав, що в районі, де він жив, є кілька початкових шкіл, і місцева влада зробила все, щоб безпечно евакуювати дітей.

Увечері 7 січня президент міської ради Лос-Анджелеса Маркіс Гарріс-Доусон оголосила надзвичайний стан, попередивши, що найгірше зі штормових явищ "ще попереду". Це означає, що загроза розкішній нерухомості залишається надзвичайно високою.

Серед тих, хто в зоні ризику, — Том Генкс і Ріта Вілсон. У них у Пасифік Палісейдс особняк вартістю $26 мільйонів. Пара, яка прожила разом 36 років, придбала будинок площею 1,5 акра, побудований 1996 року, 2010 року. У ньому чотири спальні, п'ять ванних кімнат і безліч зручностей, включно з театром і басейном у землі.

Також у цьому районі розташований будинок зірки фільму "Найкращий стрілець: Маверик" Майлза Теллера і його дружини, моделі Келей Сперрі. Вони стали власниками особняка за $7,5 мільйонів у березні 2023 року.

Ще одна потенційна жертва прийдешньої пожежі — співачка R&B Джене Айко. Вона придбала будинок у районі, заповненому знаменитостями, 2023 року приблизно за $5,6 мільйона. У ньому зірка живе зі своїм хлопцем-репером Біг Шоном.

Свого часу в одній із таких пожеж свій будинок втратив голлівудський актор Джерард Баттлер.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек знову провів час з колишньою дружиною.