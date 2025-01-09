Земля пылает: спутники показывают, как лесные пожары в Калифорнии выходят из-под контроля (видео)

Смертоносный лесной пожар продолжает бушевать в некоторых частях Лос-Анджелеса, ученые наблюдают за регионом, охваченным огнем, и распространением дыма.

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Во вторник утром, 7 января, в Палисейд начался лесной пожар, который всего за сутки распространился на 1214 гектаров. Десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов и предприятий. Местные власти заявляют о том, что угроза сохраняется из-за порывов ветра, а потому вскоре могут быть выданы дополнительные распоряжения, пишет Space.

Предполагается, что пожар был вызван сильными ветрами и охватил кварталы Пасифик и Палисейд, расположенный на западе Лос-Анджелеса. Местные власти также заявляют, что смертоносный пожар все еще продолжает бушевать в некоторых частях Лос-Анджелеса в Южной Калифорнии, а ученые наблюдают за распространением огня и дыма, используя спутники Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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Важная информация о распространении пожара предоставляется лидерам общин, пожарным и синоптикам со спутников, оснащенных приборами, способными непрерывно фотографировать и отслеживать пожар, а также вызванные им дымовые шлейфы.

Для этого исследователи NOAA используют два типа спутников, имеющихся в их распоряжении. Оба они работают в тандеме, что позволяет следить за продвижением лесного пожара:

геостационарный эксплуатационный спутник окружающей среды (GOES);

совместная полярная спутниковая система (JPSS).

Исследователи отмечают, что оба спутника оснащены инструментами следующего поколения для наблюдения за нашей планетой, но есть и разница. В то время как JPSS вращается вокруг Земли по полярной, не геосинхронной орбите на высоте 824 километра над нами, спутники GOES вращаются над той же точкой на Земле, но на высоте 35 786 километров.

В результате ученые используют различные фильтры и спектральные диапазоны на приборах на борту обоих спутников, что позволяет им создавать мощные изображения, показывающие рост и перемещение огня и дыма почти в реальном времени.

С помощью покадровой съемки исследователям удалось запечатлеть местоположение пожара, а также то, как он увеличился в размерах и интенсивности с течением времени. Также ученые смогли проследить куда ветры толкают дымовой шлейф — его движение было запечатлено на видео.

С помощью аналогичного прибора на борту второго спутника ученым также удалось сделать снимок, выделив горячие точки от пожара и длину дымового шлейфа, простирающегося над океаном. Исследователи отмечают, что эти инструменты чрезвычайно важны и без них пожарным и прогнозистам пришлось бы полагаться лишь на наземные отчеты, которые порой могут быть недоступны или приходят с опозданием.

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