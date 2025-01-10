Земля впервые в истории преодолела опасный предел: ученые называют 2024 год символическим (фото)

Исследователи считают, что в прошлом году наша планета в очередной раз на шаг приблизилась к потеплению более чем на 1,5°C.

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Десятилетиями ученые предупреждают о последствиях климатического кризиса и настаивают на необходимости выполнения пунктов Монреальского договора для сдерживания изменения климата Земли. Несмотря на обещания мировых лидеров сделать все для сдерживания потепления планеты, по мнению ученых, в прошлом году Земля еще на шаг приблизилась к потеплению более чем на 1,5°C, пишет BBC.

Об этом заявили исследователи из Европейской климатической службы Copernicus, которая является одним из основных мировых поставщиков данных. Ученые заявили, что 2024 год стал первым календарным годом за всю историю наблюдений, который преодолел символический порог, а также стал самым жарким.

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Важно понимать, что этот показатель вовсе не значит, что международный целевой показатель в 1,5°C был нарушен. Дело в том, что этот показатель относится к долгосрочному среднему показателю за десятилетия. Однако ученые предупреждают, что это приближает нас к переломному моменту, поскольку выбросы из-за использования ископаемого топлива неуклонно продолжают нагревать планету.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал прошлогоднюю серию температурных рекордов "климатическим сбоем". Он также призвал мировое сообщество сойти с этого пути, причем уже сейчас — у человечества попросту нет времени на раскачку.

В прошлом году Земля впервые преодолела отметку в 1,5°C Фото: Copernicus

По данным Copernicus, средние мировые температуры в 2024 году были примерно на 1,6 °C выше доиндустриального периода — период времени в истории человечества, когда люди еще не начали сжигать большие объемы ископаемого топлива. В результате температура планеты превысила тепловой рекорд 2023 года всего на 0,1 °C, фактически сделав последние 10 лет в истории Земли самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Исследователи уже заявили, что прошлогодняя жара в основном была обусловлена антропогенными выбросами газов, согревающих планету, в том числе и углекислого газа. Более того, наблюдения показывают, что уровни этих выбросов все еще остаются рекордно высокими. Естественные погодные условия, такие как Эль-Ниньо, когда поверхностные воды в восточной тропической части Тихого океана становятся необычно теплыми, сыграли меньшую роль.

Графика, показывающая, как мир нагревался в течение десятилетий Фото: Copernicus

Эксперты также напомнили, что риски, связанные с изменением климата, в том числе волны тепла, повышение уровня моря и потеря дикой природы, будут значительно выше, если планета преодолеет отметку в 2°C потепления. В то же время исследования показывают, что мир все ближе подходит к преодолению барьера в 1,5°C и никто не берется предположить, когда именно мы преодолеем этот барьер.

По словам Майлза Аллена с физического факультета Оксфордского университета, текущая траектория нагревания планеты, вероятно, приведет к тому, что мир преодолеет отметку в 1,5°C долгосрочного потепления уже к началу 2030-х годов. Фактически, это событие будет иметь политическое значение, но все еще не будет означать, что игра окончена для климатических действий.

По словам климатолога из исследовательской группы Berkeley Earth Зика Хаусфатера, по сути, потепление на каждую десятую градуса имеет значение, а климатические последствия будут становиться хуже с каждым разом. Даже доли градуса глобального потепления могут привести к более частым и интенсивным экстремальным погодным явлениям, таким как волны тепла и сильные ливни.

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