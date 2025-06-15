Украине может грозит затопление из-за таяния ледников: какие регионы в зоне риска (фото)

Глобальное потепление и ускоренное таяние полярных льдов несут угрозу не только странам с океаническим побережьем, но и Украине.

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До конца века уровень океана может подняться на 82 см, что ставит под угрозу прибрежные районы юга Украины. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

По ее словам, потепление в полярных регионах может достичь +10°C, что приведет к удвоению длительности полярного лета — с 90 до 180 дней. Это приведет к масштабному таянию льда, что, в свою очередь, нарушит солено-температурный баланс океанических вод и ослабит течения, обогревающие Европу.

Как это отразится на Украине

Несмотря на отсутствие выхода к океану, Украина тесно связана с глобальной гидросистемой через Черное море. Подъем уровня воды может спровоцировать затопление города Вилково, эрозию береговой линии в Одесской области и других южных регионах.

"Очень много регионов на юге Украины могут быть потеряны из-за размывания береговой линии", — подчеркивает Балабух.

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух Фото: НАН Украины

Также изменения климата приведут к более экстремальным погодным явлениям: заморозкам в мае, длительным периодам жары, возвращению пылевых бурь и тепловому стрессу, особенно в южных областях.

Нужны срочные меры адаптации

По мнению Веры Балабах, если не сократить выбросы парниковых газов, последствия будут усиливаться. Угроза станет не гипотетической, а реальной — и потребует срочных мер по защите прибрежных территорий и инфраструктуры.

Вместе с тем климатические изменения открывают и новые аграрные возможности: удлиненный теплый период позволит Украине выращивать больше сельхозкультур, включая теплолюбивые, и собирать до трех урожаев в год. Однако с учетом дефицита влаги необходима модернизация систем орошения.

Ранее Фокус сообщал, что названа дата, когда Земля перешагнет очередной климатический рубеж. Организация Объединенных Наций только что предупредила, что с вероятностью 70% среднее потепление с 2025 по 2029 год превысит международный ориентир в 1,5 градуса по Цельсию. Ожидается, что Земля так и останется на историческом уровне потепления.

Также стало известно, что Земля впервые в истории преодолела опасный предел: ученые называют 2024 год символическим.