10 самых жарких лет в истории: названа дата, когда Земля перешагнет очередной климатический рубеж

Организация Объединенных Наций только что предупредила, что с вероятностью 70% среднее потепление с 2025 по 2029 год превысит международный ориентир в 1,5 градуса по Цельсию. Ожидается, что Земля так и останется на историческом уровне потепления.

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Об этом пишет Science Alert.

В последние годы ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а ученые прогнозируют более экстремальные сезоны штормов. Теперь ООН предупреждает, что с высокой вероятностью уже к 2029 году Земля превысит международный ориентир в 1,5 градуса по Цельсию.

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Исторический уровень потепления

В результате ожидается, что планета останется на историческом уровне потепления, после двух самых жарких лет в истории, зарегистрированных в 2023 и 2024 годах. По словам заместителя генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Ко Барретт, человечество только что пережило 10 самых теплых лет в истории.

К сожалению, результаты нового отчета ВМО дает никаких признаков передышки в ближайшие годы. Это приведет к негативным последствиям для экономики, повседневной жизни, экосистем и планеты в целом.

Парижские климатические соглашения 2015 года были направлены на ограничение глобального потепления до уровня ниже 2 °C сверх доиндустриального уровня и на попытки зафиксировать его на уровне 1,5 °C. Однако новые данные указывают, что это не сработало. Более оптимистичная цель в 1,5 °C — это цель, которую все большее число климатологов теперь считают недостижимой, поскольку выбросы CO2 продолжают расти.

Пятилетний климатический прогноз для Земли

Последний прогноз ВМО был составлен на основе прогнозов нескольких мировых центров. Агентство прогнозирует, что средняя глобальная температура у поверхности Земли в течение каждого года между 2025 и 2029 годами будет на 1,2–1,9 °C выше доиндустриального среднего значения.

Ученые также считают, что существует 70-процентная вероятность того, что в период с 2025 по 2029 год среднее потепление превысит 1,5°C. По словам директора группы Ирландских подразделений по анализу и исследованию климата в Университете Мейнута, они с коллегами считают, что уже через пару-тройку лет эта вероятность составит 100%.

ВМО заявляет, что существует 80-процентная вероятность того, что по крайней мере один год между 2025 и 2029 годами будет теплее, чем текущий самый теплый год за всю историю наблюдений: 2024 год.

Долгосрочная климатическая перспектива Земли

Ученые рассматривают несколько методов для сглаживания естественных колебаний климата. Один из подходов объединяет наблюдения за последние 10 лет с прогнозами на следующее десятилетие. При использовании этого метода предполагаемое текущее потепление составляет 1,44 °C. Впрочем, ученые признают, что пока нет единого мнения о том, как лучше всего оценивать долгосрочное потепление планеты.

Например, климатический монитор ЕС Copernicus полагает, что потепление в настоящее время составляет 1,39 °C, и прогнозирует, что 1,5 °C могут быть достигнуты к середине 2029 года или раньше.

Ранее Фокус писал о том, что Земля впервые в истории преодолела опасный предел: ученые называют 2024 год символическим.