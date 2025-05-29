10 найспекотніших років в історії: названо дату, коли Земля переступить черговий кліматичний рубіж

Організація Об'єднаних Націй щойно попередила, що з імовірністю 70% середнє потепління з 2025 по 2029 рік перевищить міжнародний орієнтир у 1,5 градуса за Цельсієм. Очікується, що Земля так і залишиться на історичному рівні потепління.

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Про це пише Science Alert.

Останніми роками вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою. У результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а вчені прогнозують більш екстремальні сезони штормів. Тепер ООН попереджає, що з високою ймовірністю вже до 2029 року Земля перевищить міжнародний орієнтир у 1,5 градуса за Цельсієм.

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Історичний рівень потепління

У результаті очікується, що планета залишиться на історичному рівні потепління, після двох найспекотніших років в історії, зареєстрованих у 2023 і 2024 роках. За словами заступника генерального секретаря Всесвітньої метеорологічної організації Ко Барретт, людство щойно пережило 10 найтепліших років в історії.

На жаль, результати нового звіту ВМО не дає жодних ознак перепочинку в найближчі роки. Це призведе до негативних наслідків для економіки, повсякденного життя, екосистем і планети загалом.

Паризькі кліматичні угоди 2015 року були спрямовані на обмеження глобального потепління до рівня нижче 2 °C понад доіндустріальний рівень і на спроби зафіксувати його на рівні 1,5 °C. Однак нові дані вказують, що це не спрацювало. Оптимістичніша мета в 1,5 °C — це мета, яку дедалі більша кількість кліматологів тепер вважають недосяжною, оскільки викиди CO2 продовжують зростати.

П'ятирічний кліматичний прогноз для Землі

Останній прогноз ВМО було складено на основі прогнозів кількох світових центрів. Агентство прогнозує, що середня глобальна температура біля поверхні Землі протягом кожного року між 2025 і 2029 роками буде на 1,2-1,9 °C вищою за доіндустріальне середнє значення.

Вчені також вважають, що існує 70-відсоткова ймовірність того, що в період з 2025 по 2029 рік середнє потепління перевищить 1,5°C. За словами директора групи Ірландських підрозділів з аналізу та дослідження клімату в Університеті Мейнута, вони з колегами вважають, що вже за пару-трійку років ця ймовірність становитиме 100%.

ВМО заявляє, що існує 80-відсоткова ймовірність того, що принаймні один рік між 2025 і 2029 роками буде теплішим, ніж поточний найтепліший рік за всю історію спостережень: 2024 рік.

Довгострокова кліматична перспектива Землі

Учені розглядають кілька методів для згладжування природних коливань клімату. Один із підходів об'єднує спостереження за останні 10 років із прогнозами на наступне десятиліття. При використанні цього методу передбачуване поточне потепління становить 1,44 °C. Утім, учені визнають, що поки немає єдиної думки про те, як найкраще оцінювати довгострокове потепління планети.

Наприклад, кліматичний монітор ЄС Copernicus вважає, що потепління наразі становить 1,39 °C, і прогнозує, що 1,5 °C можуть бути досягнуті до середини 2029 року або раніше.

Раніше Фокус писав про те, що Земля вперше в історії подолала небезпечну межу: вчені називають 2024 рік символічним.