Пекельна спека: в Європі зафіксували рекордну температуру, метеорологи кажуть про нову норму

Цьогорічна спека в Європі побила рекорд, найвищу температуру виміряли у Туреччині. Повітря прогрілося до понад 50 градусів, і фахівці попереджають про ще екстремальніші явища в майбутньому.

Related video

Новий європейський рекорд зафіксували у турецькій провінції Ширнак. У п’ятницю температура там досягла позначки у 50,5 градусів, це підтвердила державна метеорологічна служба. Як повідомили у Türkiye Today 26 липня, спека у Туреччині перевищила попередній континентальний рекорд у Європі.

Він був встановлений у серпні 2021 року на італійській Сицилії й становив 48,8 градуса. Згодом з’ясувалося, що того дня над регіоном знаходився дуже потужний верхній антициклон. До цього континентальним рекордом були 48 градусів, які зафіксували у Греції ще 10 липня 1977 року.

Загалом екстремальна спека охопила 31 провінцію у Туреччині. В усіх них фіксували понад 40 градусів. Показники знімали в затінку на висоті 2 метрів над рівнем землі. Місцеві метеорологи підкреслили, що цьогорічна температура перевищує середні сезонні показники на 6-12 градусів.

Географічне положення Туреччини охоплює як Європу, так і Азію. Однак цей рекорд — важливий для кліматичних спостережень Європи, адже частину земель Всесвітня метеорологічна організація відносить до європейського регіону. Екстремальні температури ВМО класифікує як для цілого регіону, так і для "континентальної" Європи зокрема.

Зазначається, що така спека спостерігається на тлі загальної тенденції до підвищення температури у регіоні. Метеорологи попереджають, що температура триматиметься вище норми й надалі. За оцінкою ВМО, показники свідчать про поточний клімат, а також вважається, що в майбутньому по всій Європі можуть відбутися ще більші екстремальні явища.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що в Україні також посилиться спека. У південних регіонах фіксуватимуть до 40 градусів, а в деяких областях задощить.

У ДТЕК поділились секретом, як заощадити на використанні кондиціонера. Якщо не так виставити температуру, кожен градус додає до 8% до суми в платіжці.