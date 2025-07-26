Місцями до +40: синоптикиня Наталка Діденко прогнозує посилення спеки в Україні

Найближчими днями крім спеки в Україні дощитиме. Під кінець тижня градуси за вікном дещо понизяться.

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Найближчими днями в Україні може посилитися спека. Подекуди стовпчик термоментра може показувати до +40. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека та й спека. Найближчими днями температура повітря в Україні становитиме: на півдні +34+39, місцями до +40 градусів, на сході +30+35 градусів, у центральній частині +30+35, на Вінниччині +28+30 градусів, на півночі +27+32 градуси, на заході +24+29 градусів", — проінформувала вона.

За прогнозом Наталки Діденко, завтра в неділю, 27 липня, в західних областях України пройдуть короткочасні грозові дощі. Зокрема, дощитиме на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині.

На решті території України — суха погода.

У Києві 27-го липня — без опадів. Вдень нагріє до +30 градусів. Найбільш спекотними в українській столиці будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі.

"Це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31+34 градуси. 30 липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де втримається сильна спека", — написала синоптикиня.

Вона зауважила, що 31 липня в Україні відчутно посвіжіє та піде сильна спека із півдня та сходу.

Синоптик Ігор Кібальчич проінформував, щонайближчими днями в Україні прогнозується доволі контрастна погода. У західних та північних областях атмосферні фронти та циклонічна діяльність спричинять грозові дощі, місцями спостерігатиметься град та шквалисте посилення вітру. У цей же час, на півдні та частково в центрі України очікується переважання сухої та спекотної повітряної маси субтропічного походження з аномально високими показниками температури.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що атмосферні фронти та циклонічна діяльність принесуть дощі та грози на захід і північ України.