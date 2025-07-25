Пекельні вихідні: синоптики попереджають про аномальну спеку до +40

Цими вихідними погода в Україні буде надзвичайно контрастною. У той час, як південь та центр країни потраплять під вплив справжньої спеки, із температурами до +40 градусів, західні області охоплять грози, сильні дощі та шквали.

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Як розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Метеопрог", у суботу, 26 липня, атмосферні фронти та циклонічна діяльність принесуть дощі та грози на захід і північ України.

Зокрема, на Буковині та Прикарпатті місцями можливий град і шквали силою до 20 м/с. У нічний і ранковий час у деяких районах спостерігатиметься туман. Температура повітря в західних областях коливатиметься від +15…+20 градусів уночі до +27…+32 градусів удень, а в окремих регіонах, зокрема на Закарпатті та Вінниччині, стовпчики термометрів піднімуться до +35.

У північних областях також місцями пройдуть дощі з грозами. Там повітря прогріється до +23…+28 градусів. Водночас у центрі України переважатиме суха й спекотна погода – без опадів, із температурою вдень від +31 до +36 градусів.

На півдні та в Криму пануватиме справжня спека. Синоптики прогнозують суху, малохмарну погоду та південно-західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі становитиме +17…+22 градуси, а вдень підніметься до +34…+39 градусів. Уздовж морського узбережжя буде трохи прохолодніше – до +33 градусів.

Східні області також залишаться здебільшого без дощів. Лише на Харківщині можливі локальні короткочасні зливи з грозами. Денна температура становитиме +28…+33 градуси.

Якою буде погода 27 липня

Щобільше, за пронозами синоптика, у неділю, 27 липня, нестійка погода збережеться на заході. Тут очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, а також град і шквали силою до 22 м/с. Температура дещо знизиться: вночі +16…+21 градус, вдень – +21…+26.

Натомість у північних регіонах істотних опадів не прогнозують. Температура залишатиметься комфортною – від +14…+19 градусів уночі до +26…+31 удень.

Центральну частину країни чекає спекотна неділя. На Черкащині та Кіровоградщині вдень можливі грозові зливи з градом і шквалами. Повітря прогріється до +33…+38 градусів.

Південь і Крим залишаться під впливом субтропічної повітряної маси – тут буде сухо, сонячно та дуже спекотно. Температура вночі становитиме +19…+24 градуси, а вдень – від +33 до +38, подекуди – до +40 градусів.

У східних регіонах зберігатиметься ясна й спекотна погода без опадів. Температура повітря вдень досягне +30…+35 градусів.

Зазначимо, що за інформацією синоптикині Наталки Діденко, 25 липня до вечора грозові дощі дійдуть до Житомирської, Чернігівської та Київської областей, а температура повітря місцями підніметься до +35 градусів.

Раніше Фокус писав, що 2 серпня 2027 року відбудеться повне сонячне затемнення, яке триватиме рекордні 6 хвилин 22 секунди.