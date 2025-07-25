Сонячне затемнення століття: коли і де можна буде спостерігати неймовірне астрономічне явище

2 серпня 2027 року відбудеться одне з найвражаючих астрономічних явищ сучасності — повне сонячне затемнення, яке триватиме рекордні 6 хвилин 22 секунди. Це сонячне затемнення століття вже охрестили “Великим затемненням Північної Африки”.

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Це найдовше сонячне затемнення на суходолі в період з 2009 по 2114 рік. Світ порине у темряву на шість хвилин. Загалом майже 89 мільйонів людей зможуть спостерігати унікальне природне явище у країнах Південної Європи, Північної Африки та Близького Сходу, пише Dailygalaxy.

Коли сонячне затемнення в серпні 2027 року і де його буде видно

Затемнення розпочнеться над Атлантичним океаном, після чого його шлях пройде через Південну Іспанію (Коста-де-ла-Лус), Гібралтар, Марокко, Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет, Саудівську Аравію, Ємен і завершиться над Індійським океаном.

Найдовша фаза затемнення — 6 хвилин і 22 секунди — очікується в Єгипті, зокрема в місті Луксор. Саме тут буде максимальна тривалість повного затемнення, яке поєднає наукову точність із історичним контекстом: глядачі зможуть побачити затемнення на тлі таких пам’яток, як Долина царів та храм Луксора.

Найкращі локації для спостереження сонячного затемнення

Луксор, Єгипет — найтриваліша фаза затемнення на суходолі.

Сфакс, Туніс — 5 хвилин 41 секунда затемнення в комфортніших кліматичних умовах.

Кадіс і Таріфа, Іспанія — до 4 хвилин 39 секунд затемнення для глядачів з Європи.

Гібралтар — перша точка на суходолі, де затемнення стане видимим.

Чому затемнення триватиме так довго

Тривалість затемнення пояснюється особливостями орбіти Місяця. 2 серпня 2027 року Місяць буде особливо близько до Землі й рухатиметься майже над екватором, що збільшує тіньову зону. Це і робить затемнення настільки довгим та вражаючим.

Нагадаємо, вчені вважають, що не можна сказати, що 2 серпня 2027 року настане повна темрява, це швидше буде схоже на сутінки. Зона повного сонячного затемнення матиме ширину приблизно 258 км і протяжність 15 227 км. Таким чином площа поверхні Землі, де буде видно повне сонячне затемнення, становитиме приблизно 2,5 млн квадратних кілометрів. Для порівняння площі всієї поверхні Землі становить 510 млн квадратних кілометрів. Тобто весь світ точно не зануриться в темряву, хоча темрявою, як уже було сказано вище, це назвати не можна.

Як уже писав Фокус, уперше приватний посадковий модуль побачив сонячне затемнення на Місяці.