"Діамантове кільце": уперше приватний модуль побачив сонячне затемнення на Місяці (фото)

На жаль, посадковий модуль Blue Ghost завершив свою роботу на Місяці через два тижні після посадки.

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Уперше в історії приватний посадковий модуль зміг сфотографувати сонячне затемнення з поверхні Місяця. Це вдалося зробити апарату Blue Ghost компанії Firefly Aerospace, який уже завершив свою місію на супутнику Землі, пише Space.

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Посадковий модуль Blue Ghost приземлився на території Моря Криз на Місяці 2 березня і протягом двох тижнів проводив дослідження місячної поверхні за допомогою наукових приладів та інструментів. Усі дані вже почали опрацьовувати вчені і, можливо, найближчим часом ми дізнаємося про деякі важливі відкриття.

Так приземлилися на Місяць посадковий модуль Blue Ghost

За два тижні перебування на Місяці модуль надсилав фотографії поверхні супутника Землі, а також неймовірно цінні дані. Як повідомили в компанії Firefly Aerospace, 17 березня місія модуля Blue Ghost завершилася. Він перестав виробляти електроенергію за допомогою сонячних панелей, адже на Місяці настала ніч. Цей модуль не призначений для того, щоб витримати холодні умови місячної ночі, а тому немає надії на те, що модуль знову увімкнеться через приблизно 2 тижні, коли знову настане місячний день.

Серед фотографій, які надіслав на Землю посадковий модуль Blue Ghost виділяється знімок, на якому видно сонячне затемнення з поверхні Місяця Фото: space.com

Серед фотографій, які надіслав на Землю посадковий модуль Blue Ghost виділяється знімок, на якому видно сонячне затемнення з поверхні Місяця. 14 березня Земля майже повністю закрила собою Сонце і навколо нашої планети з'явилося яскраве кільце світла, яке іноді називають "діамантовим кільцем". Таке явище можна побачити із Землі під час сонячного затемнення, коли Місяць закриває собою Сонце. У компанії Firefly Aerospace заявили, що вперше в історії приватний посадковий модуль зміг зробити знімок сонячного затемнення з поверхні Місяця.

Також американська компанія показала ще одну фотографію, яку було зроблено за 4 години до того, як модуль Blue Ghost зафіксував "діамантову каблучку". На знімку видно багато приладів і антен посадкового модуля разом із сонячними панелями.

Американська компанія показала ще одну фотографію, яку було зроблено за 4 години до того, як модуль Blue Ghost зафіксував "діамантову каблучку" Фото: space.com

Як уже писав Фокус, загиблий на Місяці приватний модуль "Афіна" несподівано ожив і відправив останнє повідомлення. Команда місії IM-2 не очікувала отримати саме таке повідомлення від модуля, який невдало приземлився на супутнику Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яка погода на планеті, що мчить крізь космос без зірки. Дослідники за допомогою телескопа Джеймса Вебба вивчили незвичайний об'єкт під назвою SIMP 0136+0933.