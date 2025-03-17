Загиблий на Місяці приватний модуль несподівано ожив і надіслав останнє повідомлення (відео)

Команда місії IM-2 не очікувала отримати саме таке повідомлення від посадкового модуля "Афіна", який невдало приземлився на супутнику Землі.

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Посадка на Місяць не завжди може пройти так, як це планується. Це знову довів посадковий модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines. Він завершив свою місію на Місяці ще до того, як вона встигла початися. Тепер же в американській компанії розкрили деталі останніх моментів життя модуля "Афіна". Виявилося, що він після того, як відключився, несподівано знову почав працювати і надіслав своє останнє повідомлення, пише Gizmodo.

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Посадковий модуль "Афіна" приземлився на Місяці в рамках місії IM-2 у четвер, 6 березня після того, як тиждень летів до супутника Землі. Унаслідок невдалого приземлення він опинився на боці, хоча мав опуститися на місячну поверхню у вертикальному положенні. При цьому він приземлився за 250 метрів від запланованого місця посадки. Менш ніж за добу компанія Intuitive Machines оголосила про те, що модуль "Афіна" загинув, і його місія на Місяці так і не встигла розпочатися.

Тепер же стало відомо, що посадковий модуль, хоча і відключився через приблизно 12 годин після приземлення, але все ж несподівано знову почав працювати через деякий час і надіслав на Землю останнє повідомлення. Компанія Intuitive Machines також представила відеоролик, створений на основі панорамних знімків місячної поверхні, зроблених модулем "Афіна" під час його приземлення. Цей відеоролик можна побачити вище.

В американській компанії заявили, що причиною аварії модуля на Місяці стало те, що вийшов з ладу прилад для правильного вимірювання висоти. У результаті модуль "Афіна" не зміг точно визначити, як далеко він знаходиться від місячної поверхні. У результаті модуль вдарився об поверхню, перевернувся і почав ковзати поверхнею Місяця. Таке переміщення модуля призвело до того, що піднялося багато місячного пилу, частина з якого опинилася на сонячних панелях модуля. Через те, що сонячні панелі модуля виявилися не спрямованими на Сонце, а також через накопичення на них місячного пилу, посадковий модуль "Афіна" не зміг створити достатньо електроенергії для своєї подальшої роботи.

На борту модуля перебували наукові інструменти та прилади NASA, які мали проводити дослідження Місяця. Як повідомили в компанії Intuitive Machines, незважаючи на невдале приземлення ці прилади змогли зібрати надзвичайно цінні дані до того, як модуль вийшов з ладу. Але виявилося, що після відключення, модуль несподівано увімкнувся на деякий час і надіслав на Землю не менш несподіване повідомлення. У цьому повідомленні містилися імена всіх членів команди місії IM-2.

Нагадуємо, що Intuitive Machines відправила на Місяць уже другий посадковий модуль у рамках співпраці з NASA. У лютому минулого року посадковий модуль "Одіссей" місії IM-1 також невдало приземлився на Місяці і перекинувся на бік. Але тоді модуль зміг працювати протягом семи днів і збирати цінні дані.

Таким чином Intuitive Machines є першою приватною компанією, яка приземлила посадковий модуль на Місяці та першою, яка змогла посадити на Місяці два своїх апарати. З огляду на те, що модуль "Афіна" не розбився під час посадки і зібрав деякі дані, цю месію можна вважати не такою вже й невдалою.

Як уже писав Фокус, місце посадки модуля "Афіна", а також сам загиблий на Місяці апарат побачив з орбіти зонд NASA і зробив їхні фотографії.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили "вимикач", який змінює Всесвіт. Темна енергія, яка відповідає за розширення Всесвіту, періодично змінюється, що призводить до зупинки збільшення розміру космосу. За цим стоїть невідома фізика, вважають учені.