Погибший на Луне частный модуль неожиданно ожил и отправил последнее сообщение (видео)

Команда миссии IM-2 не ожидала получить именно такое сообщение от посадочного модуля "Афина", который неудачно приземлился на спутнике Земли.

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Посадка на Луну не всегда может пройти так, как это планируется. Это снова доказал посадочный модуль "Афина" компании Intuitive Machines. Он завершил свою миссию на Луне еще до того, как она успела начаться. Теперь же в американской компании раскрыли детали последних моментов жизни модуля "Афина". Оказалось, что он после того, как отключился, неожиданно снова начал работать и прислал свое последнее сообщение, пишет Gizmodo.

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Посадочный модуль "Афина" приземлился на Луне в рамках миссии IM-2 в четверг, 6 марта после того, как неделю летел к спутнику Земли. В результате неудачного приземления он оказался на боку, хотя должен был опуститься на лунную поверхность в вертикальном положении. При этом он приземлился в 250 метрах от запланированного места посадки. Менее чем через сутки компания Intuitive Machines объявила о том, что модуль "Афина" погиб и его миссия на Луне так и не успела начаться.

Теперь же стало известно, что посадочный модуль, хотя и отключился через примерно 12 часов после приземления, но все же неожиданно снова начал работать через некоторое время и прислал на Землю последнее сообщение. Компания Intuitive Machines также представила видеоролик, созданный на основе панорамных снимков лунной поверхности, сделанных модулем "Афина" во время его приземления. Этот видеоролик можно увидеть выше.

В американской компании заявили, что причиной крушения модуля на Луне стало то, что вышел из строя прибор для правильного измерения высоты. В результате модуль "Афина" не смог точно определить, как далеко он находится от лунной поверхности. В результате модуль ударился о поверхность, перевернулся и начал скользить по поверхности Луны. Такое перемещение модуля привело к тому, что поднялось много лунной пыли, часть из которой оказалась на солнечных панелях модуля. Из-за того, что солнечные панели модуля оказались не направленными на Солнце, а также из-за накопления на них лунной пыли, посадочный модуль "Афина" не смог создать достаточно электроэнергии для своей дальнейшей работы.

На борту модуля находились научные инструменты и приборы NASA, которые должны были проводить исследования Луны. Как сообщили в компании Intuitive Machines, несмотря на неудачное приземление эти приборы смогли собрать чрезвычайно ценные данные до того, как модуль вышел из строя. Но оказалось, что после отключения, модуль неожиданно включился на некоторое время и прислал на Землю не менее неожиданное сообщение. В этом сообщении содержались имена всех членов команды миссии IM-2.

Напоминаем, что Intuitive Machines отправила на Луну уже второй посадочный модуль в рамках сотрудничества с NASA. В феврале прошлого года посадочный модуль "Одиссей" миссии IM-1 также неудачно приземлился на Луне и перевернулся на бок. Но тогда модуль смог работать в течение семи дней и собирать ценные данные.

Таким образом Intuitive Machines является первой частной компанией, которая приземлила посадочный модуль на Луне и первой, которая смогла посадить на Луне два своих аппарата. Учитывая, то модуль "Афина" не разбился при посадке и собрал некоторые данные, эту мессию можно считать не такой уже и неудачной.

Как уже писал Фокус, место посадки модуля "Афина", а также сам погибший на Луне аппарат увидел с орбиты зонд NASA и сделал их фотографии.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили "выключатель", который меняет Вселенную. Темная энергия, которая отвечает за расширение Вселенной, периодически меняется, что приводит к остановке увеличения размера космоса. За этим стоит неизвестная физика, считают ученые.