Пытался войти в историю: орбитальный аппарат NASA сделал снимок мертвого модуля на Луне (фото)

Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал частный посадочный модуль "Афина" на Луне, который так и не смог до конца выполнить свою миссию.

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Американской компании Intuitive Machines удалось приземлить на Луне уже второй свой посадочный модуль на Луне 6 марта. С одной стороны, эта компания вошла в историю, как пока что единственная частная фирма, совершившая две посадки своих аппаратов на поверхность Луны, но с другой стороны эта миссия не смогла закончиться так, как планировалось. Во время приземления модуль "Афина" не встал в вертикальное положение, а перевернулся и оказался лежащим на боку недалеко от южного полюса Луны. Вскоре он вышел из строя. Космический аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал этот мертвый модуль с орбиты вокруг Луны, пишет Space.

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Из-за того, что посадочный модуль "Афина" миссии IM-2 (первая миссия Intuitive Machines на Луну в прошлом году называлась IM-1) перевернулся, он не смог расположить солнечные панели правильным образом, чтобы получить достаточно света Солнца для выработки электроэнергии. Уже 7 марта стало понятно, что модуль "Афина" не сможет работать дальше и его миссия была завершена. Как уже писал Фокус, компания Intuitive Machines показала последний снимок, который сделал модуль "Афина" на Луне, где видно, как он лежит на ее поверхности. Кстати, модуль "Одиссей" миссии IM-1 в феврале 2024 года также приземлился не в вертикальном положении, но все же смог дальше работать на Луне.

Благодаря аппарату Lunar Reconnaissance Orbiter мы теперь можем увидеть "могилу" погибшего модуля "Афина", а также его самого, лежащим на поверхности Луны Фото: NASA

Благодаря аппарату Lunar Reconnaissance Orbiter мы теперь можем увидеть "могилу" погибшего модуля "Афина", а также его самого, лежащим на поверхности Луны. Этот снимок был сделан с орбиты вокруг Луны. На фотографии модуль виден в виде небольшого размытого белого пятна на фоне темноты затененного небольшого кратера, где он совершил неудачную посадку. Этот кратер находится на расстоянии примерно 160 км от южного полюса Луны.

Из-за того, что посадочный модуль "Афина" перевернулся, он не смог расположить солнечные панели правильным образом, чтобы получить достаточно света Солнца для выработки электроэнергии Фото: Live Science

На борту модуля "Афина" находились два лунохода, новая система связи 4G, а также робот-прыгун для исследования кратеров, куда не могут добраться колесные луноходы, и буровая установка для исследования водяного льда. Все они не смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Но прежде чем у посадочного модуля "Афина" разрядились батареи, его научные приборы собрали некоторые данные об окружающей среде.

Напоминаем, что модуль "Афина" приземлился на Луне через несколько дней после успешной посадки модуля Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace. Как уже писал Фокус, ученые показали, как модуль с помощью своей буровой установки проводит исследование лунного реголита.

Ранее орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter также сделал фотографии модуля Blue Ghost, который должен работать на Луне до 16 марта, когда закончится лунный день, как уже писал Фокус.

Еще Фокус писал о том, что физики приблизились к разгадке тайны, почему Вселенная несимметрична. Одной из самых больших загадок физики является тот факт, что во Вселенной намного больше материи, чем антиматерии.