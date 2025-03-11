NASA показало, как частный модуль делает дыру в поверхности Луны: зачем это нужно (видео)

На борту посадочного модуля Blue Ghost находятся специальные инструменты для тщательного исследования лунного реголита.

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Частный посадочный модуль Blue Ghost, созданный компанией Firefly Aerospace, уже больше недели занимается исследованием Луны после успешной посадки. На его борту находится несколько новых приборов и инструментов NASA, предназначенных для изучения Луны и сбора информации для будущей высадки астронавтов на спутнике Земли. NASA показало работу двух инструментов, которая была запечатлена с помощью бортовых камер посадочного модуля, пишет Universe Today.

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Два инструмента NASA на борту модуля Blue Ghost предназначены для исследования лунного реголита. Это слой фрагментированной породы, пыли и других материалов, который покрывает поверхность Луны. Реголит формировался в течение миллиардов лет в результате ударов метеоритов, которые измельчали ​​лунную коренную породу.

Лунный реголит представляет собой мелкозернистую пыль и этот слой имеет толщину от нескольких сантиметров до нескольких метров в разных регионах Луны. В отличие от земной почвы, лунный реголит не содержит органических компонентов и миллиарды лет подвергался эрозии под действием излучения Солнца, комических лучей, а также ударов микрометеоритов. Частицы пыли в реголите имеют острые зазубренные края и вместе с их электростатическим зарядом, могут создавать проблемы для астронавтов.

Один из инструментов называется LISTER, и он имеет специальный термический прибор, который может проникать с помощью бура на большую глубину. Впервые NASA отправило на Луну технологию такого глубокого бурения. Как сообщили ученые из NASA, недавно бур инструмента проник на глубину почти 1 метр под поверхность Луны на территории Моря Кризисов, хотя он может проникнуть на глубину до 3 метров. Во время работы бур останавливается каждые полметра для измерения лунной температуры, собирая важные данные о тепловом потоке, исходящем из недр Луны. За работой бура LISTER можно наблюдать с помощью видео, размещенного ниже.

Еще один инструмент называется Lunar PlanetVac. Можно утверждать, что это не более чем "пылесос", но тот, который работает на поверхности Луны. Инструмент NASA использует пневматику и сжатый газ для сбора и переноса лунной почвы, не полагаясь на гравитацию. На видео ниже можно увидеть работу устройства.

Оба устройства, как и другие инструменты NASA будут работать вместе с модулем Blue Ghost еще примерно неделю пока на Луне продолжается день. Затем миссия будет завершена, ведь модуль не сможет заряжать свои батареи из-за отсутствия нужного количества солнечного света, ведь наступит лунная ночь.

Если модуль Blue Ghost не только мягко приземлился на Луне, но и продолжает свою работу, то иная судьба ожидала другой частный посадочный модуль "Афина" компании Intuitive Machines. Он приземлился на Луну не так, как планировалось и вышел из строя через примерно 12 часов. На его борту находилось несколько ценных инструментов, которые должны были провести исследование Луны, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб сделал удивительный снимок новых звезд, которые вовлечены в космическую битву длительностью миллионы лет. Тысячи лет две протозвезды активно обмениваются своим веществом и создают картину в виде песочных часов.