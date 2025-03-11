Битва длительностью миллионы лет: телескоп Уэбб сделал удивительный снимок новых звезд (фото)

Тысячи лет две протозвезды активно обмениваются своим веществом и создают удивительную картину в форме песочных часов.

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Космический телескоп Уэбб сделал фотографию эпической битвы между двумя протозвездами, когда они запускают струи вещества друг на друга, создавая картину столкновения газа и пыли в форме песочных часов. Эта космическая битва, которая длится уже тысячи лет, закончится через несколько миллионов лет, когда две протозвезды завершат свое формирование, пишет Gizmodo.

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С помощью телескопа Уэбб астрономы получили удивительное изображение двух молодых звезд, которые являются еще протозвездами, ведь активно формируются. Данная двойная система под названием Lynds 483 (L483) находится на расстоянии 650 световых лет от нас.

На фотографии показаны мощные выбросы вещества звезд в высоком разрешении. Две звезды запускают струи материи друг на друга уже десятки тысяч лет, и они сияют красивыми оранжевыми, синими и фиолетовыми цветами.

На фотографии показаны мощные выбросы вещества звезд в высоком разрешении Фото: NASA

Изображение переполнено невероятными подробностями, которые показывают, как вещество взаимодействует само с собой, замедляясь или ускоряясь и образуя различные формы, которые простираются по всему космосу.

Две протозвезды находятся в центре формы в виде песочных часов их продолжают процесс накопления массы. Пройдет еще несколько миллионов лет чтобы их формирование завершилось и протозвезды превратились в обычные звезды с массой как у Солнца. К тому времени выброс вещества прекратится, но из него сформируется диск из газа и пыли, где могут возникнуть планеты.

В настоящее время две звезды обмениваются быстрыми, плотными струями вещества. По мере того, как новые выбросы сталкиваются со старыми, вещество сжимается и закручиваться в зависимости от плотности выбросов. Обмен веществом также привел к химическим реакциям, которые произвели ряд молекул, таких как оксид углерода, метанол и несколько других органических соединений.

Некоторые струи в конечном итоге уже деформируются. Это результат того, что выброшенное вещество замедляется более старыми плотными выбросами, создавая ударный фронт.

На изображении видна красивая смесь цветов. Но, если бы вы смотрели на это из космоса, данная космическая битва между звездами выглядела бы не совсем так. Цвета на фотографии являются результатом использования различных фильтров определенных длин волн света. После обработки фотографии ученые добавили различные оттенки, которые лучше всего соответствуют выбранным фильтрам.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили неожиданный элемент в самой далекой галактике во Вселенной и это меняет историю космоса. Ученые обнаружили неожиданно сложную химию в галактике, которая существовала, когда Вселенной было чуть менее 300 млн лет.

Также Фокус писал о том, что, как показало новое исследование, спутникам на орбите угрожает изменение климата на Земле. Увеличение количества выбросов парниковых газов может привести к катастрофе в околоземном пространстве.