Может ничего не остаться: ученые обнаружили новую неожиданную угрозу для спутников на орбите

Выбросы парниковых газов в атмосферу Земли могут привести к тому, что низкая околоземная орбита наполнится огромным количеством космического мусора.

Related video

Выбросы парниковых газов влияют на верхние слои атмосферы Земли. Ученые считают, что со временем из-за этого атмосфера не сможет поддерживать на низкой околоземной орбите то же количество спутников, что и сейчас. При этом существует угроза создания еще большего количества космического мусора, который может уничтожить работающие спутники. Исследование опубликовано в журнале в Nature Sustainability, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Объем космоса вокруг Земли, который люди могут использовать для размещения космических аппаратов довольно ограничен. На низкой околоземной орбите на высоте от 200 до 1000 км можно разместить лишь ограниченное количество спутников и других аппаратов, прежде чем условия станут небезопасными для их нормальной работы.

Околоземное пространство со временем может стать настолько переполненным спутниками и космическим мусором, что последний будет сталкиваться с работающими аппаратами, что вызовет серию каскадных столкновений. А это может привести к полному уничтожению всех спутников.

Авторы нового исследования использовали моделирование выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что спутники в ближайшие десятилетия не смогут работать на орбите. Они пришли к выводу, что по мере сокращения верхних слоев атмосферы космический мусор будет задерживаться дольше и в результате снижение атмосферного сопротивления может увеличиться риск столкновений в космосе.

Ученые говорят, что парниковые газы охлаждают и сжимают верхние слои атмосферы: стратосферу, мезосферу и термосферу. Последняя играет решающую роль в создании сопротивления орбитальному мусору, постепенно удаляя его из космоса. Но, поскольку атмосфера сжимается из-за увеличения выбросов парниковых газов, мусор остается на орбите дольше.

Именно в термосфере (слой атмосферы на высоте от 85 до 600 км) вращаются вокруг Земли Международная космическая станция и большинство спутников. В настоящее время их там находится более 10 000. С ростом выбросов парниковых газов увеличивается вероятность столкновения космических аппаратов, что приведет к образованию большего количества космического мусора. Это сократит количество спутников, которые могут работать на низкой околоземной орбите.

Если сопротивление атмосферы уменьшиться, то космический мусор не будет падать в нижние слои атмосферы и сгорать там, таким образом он будет представлять еще большую угрозу для работающих космических аппаратов.

Моделирование показало, что, если выбросы парниковых газов продолжаться, что в ближайшие десятилетия из-за огромного количества космического мусора люди не смогут запускать в космос новые спутники. Как уже был оказано выше объем околоземного пространства для выполнения безопасных спутниковых операций ограничен.

Как уже писал Фокус, в центре нашей галактики физики обнаружили новый вид темной материи. Ученые пришли к выводу, что эта темная материя может объяснить несколько загадочных явлений, которые сложно объяснить.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли разгадать загадку звезд, которые находятся в центре Млечного Пути, но увидеть их напрямую очень сложно.