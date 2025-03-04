Аппарат для уборки космического мусора встретился на орбите с брошенной ракетой (видео)

Японский космический аппарат сделал снимки неработающей верхней ступени космической ракеты с близкого расстояния.

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Впервые в истории аппарат для уборки космического мусора приблизился на расстояние всего 15 метров к части ракеты, весом 3 тонны, которая вращается на низкой околоземной орбите с 2009 года. Если не убрать космический мусор с орбиты, то это грозит тем, что он может столкнуться с работающими спутниками и другими космическими аппаратами на орбите, пишет Interesting Engineering.

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Японская компания Astroscale Japan отправила на орбиту в феврале прошлого года специальный космический аппарат, который должен продемонстрировать технологию безопасной уборки космического мусора с орбиты. С помощью зонда ADRAS-J компания показала, что успешное сближение с обломком космического мусора возможно и эту технологию в дальнейшем можно использовать для захвата отработанных ступеней ракет и неработающих спутников, чтобы затем спустить их в атмосферу, где они сгорят.

Впервые в истории зонд для уборки космического мусора приблизился на расстояние всего 15 метров к давно брошенной части японской ракеты H-2A, длина которой составляет 11 метров, а весит она 3 тонны. Уже 16 лет верхняя ступень ракеты вращается вокруг Земли на высоте 560 км и представляет собой угрозу для работающих космических аппаратов. Это одна из 2000 брошенных на орбите верхний ступеней ракет, а также один из 45 000 объектов космического мусора размером более 10 см на орбите. Все они могут столкнуться с работающими космическими аппаратами, а потому их следует спустить в атмосферу.

Впервые в истории зонд для уборки космического мусора приблизился на расстояние всего 15 метров к давно брошенной части японской ракеты H-2A Фото: Скриншот

Представители Astroscale Japan заявили, что они впервые продемонстрировали технологию безопасного сближения с брошенным на орбите объектом, который летит с высокой скоростью.

Как и другой космический мусор, ракета H-2A имеет неконтролируемое движение, а также не имеет средств навигации и связи для того, чтобы можно было к ней подлеть на очень близкое расстояние. Но зонду ADRAS-J это удалось. Для навигации аппарат использовал свои камеры. Снимки ракеты, полученные ADRAS-J, показали, что она находится в хорошем состоянии и выглядит так же, как 16 лет назад.

Благодаря успешной миссии Astroscale Japan получила дополнительное финансирование от Японского агентства аэрокосмических исследований, чтобы запустить в космос новую миссию, предназначенную для уборки космического мусора.

Дело в том, что ADRAS-J является демонстрационной технологией и не имеет необходимого оборудования для стыковки с объектами космического мусора. Но новый зонд ADRAS-J2, который будет запущен в 2027 году сможет не только приблизиться к ракете H-2A, но и с помощью роботизированного манипулятора поймает ракету и спустит ее в атмосферу Земли, чтобы она там сгорела.

Достижение компании Astroscale Japan открывает возможность использовать подобные зонды для уборки большого количества космического мусора с орбиты. Но эта технология все еще дорогостоящая. Например, для создания ADRAS-J2 японская компания получила 88 млн долларов.

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