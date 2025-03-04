Смерть создала источник жизни: выяснилось, когда на самом деле появилась вода во Вселенной

Источником воды во Вселенной стали объекты, которые никто и никогда не видел напрямую, как показывает исследование.

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Вселенная таит в себе еще немало загадок, которые предстоит разгадать, например, это касается природы темной материи. Также ученые пытаются точно понять, когда же космос наполнился водой на самом деле. Для того, чтобы Вселенная заполнилась водой, которая является главным компонентом для создания жизни, нужно было намного меньше времени, чем предполагали ученые. При этом за создание воды отвечала взрывная смерть самых первых звезд. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Видео показывает, как водород и гелий объединяются в первые звезды, высвобождая более тяжелые элементы, такие как кислород, во Вселенную во время их взрывной смерти

Как известно, одной из самых распространенных химических соединений в космосе состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Ученые считают, что для того, чтобы вода заполнила Вселенную должно было пройти не менее одного миллиарда лет. Дело в том, что изначально Вселенная в основном состояла из водорода и небольшого количества гелия. Для появления большого количества кислорода в космосе необходимы были множественные взрывы разных популяций звезд в течение длительного времени. Звезды в своих недрах создают более тяжелые, чем водород и гелий химические элементы, и, когда они взрываются сверхновой в конце своей жизни, то эти элементы заполняют космос.

Самые первые звезды во Вселенной появились примерно через 100 млн лет после Большого взрыва. Они были очень массивными и горячими, а потому взрывались сверхновыми уже через несколько миллионов лет после рождения, как сейчас считают ученые. Но никто еще не видел эти звезды напрямую, а также не были обнаружены остатки самых первых сверхновых, хотя некоторые данные указывают на то, что они уже обнаружены.

Авторы нового исследования создали моделирование взрыва самых первых звезд и пришли к выводу, что уже через примерно чуть больше 100 млн лет после Большого взрыва космос был наполнен большим количеством воды. То есть вода в первых галактиках уже присутствовала в больших количествах, хотя это противоречит существующей теории.

Авторы нового исследования создали моделирование взрыва самых первых звезд и пришли к выводу, что уже через примерно чуть больше 100 млн лет после Большого взрыва космос был наполнен большим количеством воды Фото: space.com

Моделирование показало, что первые звезды могли создать много кислорода в своих недрах, который затем рассеялся на сотни световых лет вокруг в результате взрыва сверхновой. При этом в останках сверхновых атомы водорода начали объединяться в пары. В самых плотных газовых облаках, наполненных молекулярным водородом и кислородом, возникла вода в результате объединения этих элементов, как показывает моделирование.

Ученые пришли к выводу, что в местах самой высокой концентрации тяжелых химических элементов, созданных первыми звездами, возникло следующее поколение звезд, вокруг которых начали формироваться каменистые планеты. Учитывая тот факт, что в космосе уже было много воды, эти планеты получили ее и могли даже стать пригодными для жизни.

Авторы исследования считают, что при высокой концентрации первых звезд в определенных участках космоса, их совместные взрывы сверхновых создавали еще больше необходимых условий для увеличения концентрации воды в ранней Вселенной.

Расчеты ученых показывают, что количество воды, созданной самыми первыми звездами в ранних галактиках, могло быть всего в 10 раз меньше, чем то, что мы видим в нашей галактике Млечный Путь. Это значит, что один из главных компонентов для появления жизни существовал почти в самом начале истории Вселенной.

Теперь осталось лишь доказать новую теорию с помощью прямых наблюдений, что сделать пока что очень сложно.

Как уже писал Фокус, недалеко от Земли обнаружен объект со странным поведением. Это может быть блуждающая планета или неудачная звезда. Астрономы пока не выяснили, чем на самом деле является необычный космический объект, но смогли раскрыть одну из его загадок.

Также Фокус писал о том, что компании Илона Маска пришлось отменить ключевое испытание ракеты Starship, которая должна выполнить все задачи прошлой, не совсем удачной миссии.