Планета или неудачная звезда: недалеко от Земли обнаружен объект со странным поведением (фото)

Астрономы пока не выяснили, чем на самом деле является необычный космический объект, но смогли раскрыть одну из его загадок.

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Ученые использовали космический телескоп Уэбб, чтобы заглянуть в атмосферу загадочного космического объекта, который может быть либо блуждающей планетой или же неудавшейся звездой. В результате они нашли ответы на вопросы, которые не давали покоя ученым. Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, пишет Space.

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Космический телескоп Уэбб, как уже писал Фокус, помог астрономам получить представление о процессе формирования новых звезд в далекой спиральной галактике. Авторы нового исследования использовали этот инфракрасный телескоп для тщательного изучения свободно плавающего объекта планетарной массы под названием SIMP 0136. Он находится на расстоянии 20 световых лет от нас, что считается близко по космическим меркам.

Фотография необычного объекта SIMP 0136 Фото: space.com

Этот объект не связан гравитацией ни с одной звездой и свободно перемещается по космосу. SIMP 0136 имеет размер Юпитера, но масса этого объекта примерно в 13 раз больше, чем у газового гиганта в Солнечной системе. Поэтому SIMP 0136 может быть блуждающей планетой, которая вращается вокруг своей оси настолько быстро, что деньг там составляет всего 2,4 земных часа.

С другой стороны, этот объект может быть коричневым карликом или неудавшейся звездой, ведь нижней предел массы коричневых карликов составляет примерно 13 масс Юпитера. Такие объекты рождаются как звезды, но их массы не хватает для запуска термоядерного синтеза в ядре и превращения в обычную звезду.

В то же время SIMP 0136 является достаточно ярким объектом, который впервые был обнаружен 22 года, но с тех пор астрономы так и не смогли решить некоторые его загадки.

Астрономы ранее выяснили, что SIMP 0136 меняет свою яркость и это скорее всего связано со сложными процессами в его атмосфере. Но что именно там происходит позволило выяснить только новое исследование. С помощью телескопа Уэбб астрономы изучили инфракрасное излучение, исходящее от SIMP 0136, наблюдая за изменениями в облачных слоях и температуре этого странного мира.

Ученые смогли собрать данные в широком диапазоне длин волн инфракрасного света. В результате они получили обширные данные о кривых блеска объекта, которые показали, как каждая длина волны инфракрасного света меняла яркость по мере вращения SIMP 0136. Кривая блеска — это функция изменения яркости астрономического объекта с течением времени.

Астрономы обнаружили, что некоторые длины волн инфракрасного света становились ярче, а другие тускнели. При этом были и те, которые вообще не менялись. Ученые предположили, что на эти изменения должны влиять различные факторы в атмосфере SIMP 0136. Чтобы выяснить, что вызывает изменения яркости SIMP 0136, ученые создали атмосферные модели, чтобы определить, какие области атмосферы отвечают за ту или иную длину волны инфракрасного света.

Ранее астрономы обнаружили полярное сияние на SIMP 0136 . Иллюстрация Фото: space.com

Исследование показало, что одни длины волн света волн возникают из глубины атмосферы SIMP 0136, где, как подозревают ученые, скрываются неоднородные облака, состоящие из частиц железа. Другая группа длин волн света, как считают астрономы, исходит из более высоких слоев атмосферы и неоднородных облаков, состоящих из силикатов.

Авторы исследования считают, что теоретически последний набор длин волн света возникает высоко над этими облаками и зависят от изменений температуры SIMP 0136. Более яркие области могут соответствовать полярным сияниям, обнаруженным на SIMP 0136 в радиоволнах.

С другой стороны, эти яркие пятна могут быть результатом перемещения горячего газа вверх через атмосферу SIMP 0136. Но есть кривые блеска, которые нельзя объяснить ни облаками объекта, ни его температурой. На них могут влиять химические реакции, вызывающие изменения в атмосфере.

Астрономы говорят, что еще предстоит многое узнать об этом загадочном объекте и новые исследования, возможно, покажут, чем же он является на самом деле.

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