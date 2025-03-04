Похожа на Млечный Путь: получен снимок галактики с особенным космическим взрывом (фото)

Детальное изображение спиральной галактики NGC 2283, которое сделал космический телескоп Уэбб, показывает, как выглядят яркие молодые звезды.

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Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы получили потрясающую фотографию спиральной галактики с перемычкой под названием NGC 2283, которая находится на расстоянии 45 млн световых лет от нас. Млечный Путь также является спиральной галактикой с перемычкой, то есть центральными ярким скоплением звезд, но мы не можем увидеть ее полностью. Тем не менее благодаря таким снимкам ученые имеют представление о структуре нашей галактики. Новая фотография важна тем, что на ней видны сверкающие яркие молодые звезды, которые выделяются на общем фоне, пишет Space.

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Напоминаем, что астрономы изучили окрестности самой близкой к нам массивной галактики Андромеды и обнаружили, что поведение ее спутников не согласуется с ведущей моделью эволюции космоса, как уже писал Фокус. В рамках нового исследования астрономы изучили более далекую галактику NGC 2283, которая находится в 18 раз дальше от нас, чем галактика Андромеды.

На фотографии галактики NGC 2283 видна ее центральная яркая область, где находятся плотно сгруппированные звезды, а также закрученные спиральные рукава, наполненные звездными скоплениями и межзвездным газом. Космический телескоп Уэбб запечатлел эти тесно связанные группировки молодых звезд, которые своим светом освещают окружающий их водородный газ. Он является источником вещества для новых звезд вместе с мощными звездными взрывами, известными как сверхновые.

Спиральная галактика NGC 2283 находится на расстоянии 45 млн световых лет от нас Фото: ESA

По словам ученых из Европейского космического агентства, если водородный газ помогает создать новые звезды, то взрывы сверхновых заканчивают жизнь этих объектов. Но во время звездного взрыва в космос на сотни световых лет улетает много вещества, наполненного тяжелыми химическими элементами, которое вместе с межзвездным газом становится основной для формирования новых звезд в молекулярных газовых облаках.

В спиральной галактике в 2023 году был обнаружен взрыв сверхновой типа II. Он происходит, когда взрывается звезда, масса которой как минимум в 8 раз больше, чем у Солнца. Такой тип звездного взрыва происходит с коллапсом ядра умирающей звезды. Этот коллапс ядра провоцирует взрыв внешних слоев звезды, которые рассеиваются по космосу и предоставляют материал для рождения новых звезд.

Новое изображение галактики NGC 2283 было создано на основе шести фотографий телескопа Уэбб, сделанный с помощью камер, работающий в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне света. Одна из целей этого исследования состоит в том, чтобы изучить связь между звездами, межзвездным газом и пылью в относительно близких к нам галактиках, где происходит процесс формирования новых звезд. Благодаря новой фотографии астрономы получили более детальное представление об отдельных звездных скоплениях и молекулярных газовых облаках в массивной галактике NGC 2283.

Также Фокус писал о том, что после исторической посадки частный модуль сделал потрясающий снимок восхода Солнца на Луне. Посадочный модуль Blue Ghost уже начал работу на поверхности спутника Земли.

Еще Фокус писал о том, что физики выяснили, что в ядре Земли скрывается химический элемент не из нашего мира. Ученые пришли к выводу, что ядро нашей планеты также состоит из второго по распространенности химического элемента во Вселенной.