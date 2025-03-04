Похожа на Млечный Путь: получен снимок галактики с особенным космическим взрывом (фото)
Детальное изображение спиральной галактики NGC 2283, которое сделал космический телескоп Уэбб, показывает, как выглядят яркие молодые звезды.
Благодаря космическому телескопу Уэбб астрономы получили потрясающую фотографию спиральной галактики с перемычкой под названием NGC 2283, которая находится на расстоянии 45 млн световых лет от нас. Млечный Путь также является спиральной галактикой с перемычкой, то есть центральными ярким скоплением звезд, но мы не можем увидеть ее полностью. Тем не менее благодаря таким снимкам ученые имеют представление о структуре нашей галактики. Новая фотография важна тем, что на ней видны сверкающие яркие молодые звезды, которые выделяются на общем фоне, пишет Space.
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Напоминаем, что астрономы изучили окрестности самой близкой к нам массивной галактики Андромеды и обнаружили, что поведение ее спутников не согласуется с ведущей моделью эволюции космоса, как уже писал Фокус. В рамках нового исследования астрономы изучили более далекую галактику NGC 2283, которая находится в 18 раз дальше от нас, чем галактика Андромеды.
На фотографии галактики NGC 2283 видна ее центральная яркая область, где находятся плотно сгруппированные звезды, а также закрученные спиральные рукава, наполненные звездными скоплениями и межзвездным газом. Космический телескоп Уэбб запечатлел эти тесно связанные группировки молодых звезд, которые своим светом освещают окружающий их водородный газ. Он является источником вещества для новых звезд вместе с мощными звездными взрывами, известными как сверхновые.
По словам ученых из Европейского космического агентства, если водородный газ помогает создать новые звезды, то взрывы сверхновых заканчивают жизнь этих объектов. Но во время звездного взрыва в космос на сотни световых лет улетает много вещества, наполненного тяжелыми химическими элементами, которое вместе с межзвездным газом становится основной для формирования новых звезд в молекулярных газовых облаках.
В спиральной галактике в 2023 году был обнаружен взрыв сверхновой типа II. Он происходит, когда взрывается звезда, масса которой как минимум в 8 раз больше, чем у Солнца. Такой тип звездного взрыва происходит с коллапсом ядра умирающей звезды. Этот коллапс ядра провоцирует взрыв внешних слоев звезды, которые рассеиваются по космосу и предоставляют материал для рождения новых звезд.
Новое изображение галактики NGC 2283 было создано на основе шести фотографий телескопа Уэбб, сделанный с помощью камер, работающий в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне света. Одна из целей этого исследования состоит в том, чтобы изучить связь между звездами, межзвездным газом и пылью в относительно близких к нам галактиках, где происходит процесс формирования новых звезд. Благодаря новой фотографии астрономы получили более детальное представление об отдельных звездных скоплениях и молекулярных газовых облаках в массивной галактике NGC 2283.
Также Фокус писал о том, что после исторической посадки частный модуль сделал потрясающий снимок восхода Солнца на Луне. Посадочный модуль Blue Ghost уже начал работу на поверхности спутника Земли.
Еще Фокус писал о том, что физики выяснили, что в ядре Земли скрывается химический элемент не из нашего мира. Ученые пришли к выводу, что ядро нашей планеты также состоит из второго по распространенности химического элемента во Вселенной.