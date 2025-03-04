Восход Солнца на Луне: после исторической посадки частный модуль сделал потрясающий снимок (фото)

Частный посадочный модуль Blue Ghost начал работу на поверхности Луны после недавнего успешного приземления.

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2 марта посадочный аппарат компании Firefly Aerospace под названием Blue Ghost вошел в историю после успешной посадки на поверхность видимой стороны Луны на территории Моря Кризисов. Он стал вторым в истории частным посадочным модулем, который смог это сделать после подвига модуля компании Intuitive Machines в феврале прошлого года. Свой первый рабочий день на Луне, в понедельник 3 марта, Blue Ghost начал с того, что с помощью бортовой камеры сделал потрясающую фотографию восхода Солнца на спутнике Земли, пишет Space.

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Частный посадочный модуль Blue Ghost уже развернул научные приборы, которые начали собирать важную информацию о Луне и будет это делать в течение примерно двух недель, пока на спутнике Земли продолжается день. Собственно, восход Солнца и обозначил начало лунного дня, в течение которого Blue Ghost сможет поддерживать свою работоспособность благодаря солнечному свету, который преобразуется в электроэнергию. Когда на Луне наступит ночь, то посадочный модуль завершит свою миссию.

На снимке, который сделал Blue Ghost, виден впечатляющий восход Солнца на Луне и видно, как наша звезда контрастирует с затененными кратерами на неровной поверхности спутника Земли..

На снимке, который сделал Blue Ghost, виден впечатляющий восход Солнца на Луне Фото: space.com

В компании Firefly Aerospace сообщили, что большинство из 10 научных приборов NASA на борту посадочного модуля уже начали работу. С помощью этих приборов ученые получат новые данные о составе Луны, ее геологии, а также о космической погоде. Модуль Blue Ghost должен продемонстрировать технологию бурения лунной поверхности, что должно помочь в выявлении водяного льда, а также будет изучать, как лунная пыль поднимается вверх во время заката Солнца, что создает особенное явление. Blue Ghost также доставил на Луну два небольших лунохода, которые будут проводить научные исследования.

Посадочный модуль Blue Ghost Фото: Firefly Aerospace

Blue Ghost совершил мягкую посадку на Луне через 46 дней после запуска в космос 15 января. Посадочный модуль полетел на Луну в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Эта программа была создана для того, чтобы частные компании могли доставлять на Луну новые приборы и технологии NASA, что необходимо для подготовки будущей высадки астронавтов на спутник Земли.

Blue Ghost вошел в историю после успешной посадки на поверхность видимой стороны Луны на территории Моря Кризисов Фото: space.com

Напоминаем, что еще один участник программы CLPS посадочный модуль "Афина" от компании Intuitive Machines недавно был запущен в космос и сейчас готовится совершить посадку на Луне 6 марта. Второй модуль компании, которая уже вошла в историю в прошлом году благодаря лунному модулю "Одиссей", как уже писал Фокус, недавно прислал удивительные фотографии нашей планеты из космоса.

На Луне должен приземлиться также еще один посадочный аппарат под названием Resilience, созданный компанией ispace из Токио (Япония). Как уже писал Фокус, он уже совершил облет Луны, но у него немного другая траектория полета, чем у вышеуказанных лунных модулей. Поэтому данный аппарат попытается приземлиться только в конце мая.

Напоминаем, что незадолго до посадки модуль Blue Ghost сделал фотографии обратной стороны Луны с близкого расстояния, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что компания Илона Маска SpaceX отменила восьмой испытательный полет самой большой ракеты в мире Starship, ведь у последней возникли технические проблемы.