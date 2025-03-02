Космический аппарат Blue Ghost сел на Луну и передает фото с поверхности: первым стало селфи

Уже через полчаса после успешного прилунения аппарат Blue Ghost начал отправлять снимки с поверхности.

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Частный посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace в воскресенье, 2 марта, приземлился на северо-восточном краю видимой стороны Луны в море Кризисов. Стабильная посадка сделала стартап, основанный десять лет назад, первой частной компанией, которая отправила космический корабль на естественный спутник Земли без крушений и падений, пишет АР.

Космический аппарат покинул орбиту Земли 8 февраля и вышел на лунную орбиту 13 февраля. Посадочный модуль провел 16 дней, кружа вокруг Луны на высоте около 100 километров.

Перед выходом на орбиту спуска посадочный модуль двигался со скоростью 5897 километров в час, а перед приземлением Blue Ghost снизил скорость примерно до 1 метр в секунду.

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Изначально планировалось, что Blue Ghost совершит посадку на горе Латрей в Море Кризисов, поскольку эта область позволяет избежать крупных магнитных помех на поверхности Луны, которые могут нарушить некоторые из измерений. Как оказалось, посадка была произведена с учетом допустимой погрешности.

Через полчаса после посадки Blue Ghost начал отправлять фотографии с поверхности, первой из которых стало несколько засвеченное селфи.

Второй снимок включал голубую точку Земли, мерцающую в черноте космоса.

Также Blue Ghost сфотографировал, как отбрасывает тень на лунный грунт.

Как сообщает CNN, после посадки Blue Ghost развернет свою антенну X-диапазона для передачи с Луны массива данных и в течение двух недель команды миссии будут собирать передаваемую информацию.

14 марта Blue Ghost увидит солнечное затмение, поскольку Земля отбросит тень на место посадки, а вскоре место посадки погрузится в лунную ночь. Перед наступлением ночи Blue Ghost попытается сделать фотографии "свечения лунного горизонта" — явления, во время которого лунная пыль на короткое время поднимется в воздух.

По завершении своей деятельности Blue Ghost останется на поверхности Луны и будет находиться на ней неопределенное время.

Напомним, в конце января посадочный модуль Blue Ghost сделал удивительный снимок Земли во время подготовки к выходу на орбиту вокруг Луны.

Также Фокус писал, что Blue Ghost сделал фотографии обратной стороны Луны во время подготовки к посадке на ее поверхность.