Историческая миссия: частный посадочный модуль показал вид обратной стороны Луны (фото)

Поверхность спутника Земли с близкого расстояния выглядит действительно потрясающе.

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До сих пор единственным частным посадочным модулем, которому удалось свершить мягкую посадку на Луну является аппарат компании Intuitive Machines. В то же время намерен войти в историю и посадочный модуль компании Firefly Aerospace, который достиг Луны неделю назад, и сейчас вращается вокруг нее. Если ему удастся успешно приземлиться на Луне, то он станет вторым в истории частным посадочным модулем, сделавшим это. Модуль под названием Blue Ghost сделал фотографии обратной стороны Луны во время подготовки к посадке на ее поверхность 2 марта, пишет IFLScience.

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В настоящее время посадочный модуль Blue Ghost выполняет маневры по снижению своей орбиты, чтобы успешно приземлиться на Луне в районе Моря Кризисов 2 марта. Во время нового маневра, когда модуль еще больше приблизился к Луне, камеры аппарата запечатлели потрясающий вид обратной стороны Луны с расстояния всего 120 км. Компания Firefly Aerospace использовала новые фотографии, чтобы сделать несколько видеороликов, с помощью которых можно совершить виртуальный облет Луны.

Как уже писал Фокус, на Луне собирается приземлиться и частный посадочный модуль Resilience компании из Японии под названием ispace. Он недавно совершил облет Луны на более далеком расстоянии, чем находится Blue Ghost, и также прислал на Землю снимки потребности нашего естественного спутника.

На борту посадочного модуля Blue Ghost находится 10 научных приборов и экспериментов от NASA, которые должны помочь не только лучше понять условия на Луне и подготовиться к будущей высадке астронавтов на ее поверхность. В частности, приборы NASA будут изучать тепловой поток из недр Луны, электрические и магнитные поля ее коры, а также должны провести исследование лунной пыли.

Модуль под названием Blue Ghost сделал фотографии обратной стороны Луны во время подготовки к посадке на ее поверхность 2 марта Фото: IFLS

Один из самых интересных моментов миссии наступит почти в конце двухнедельного пребывания Blue Ghost на Луне, когда там будет лунный день. Планируется, что 14 марта камеры посадочного модуля сделают фотографии в самом высоком разрешении полного солнечного затмения на Луне. Тогда Земля должна полностью закрыть собой Солнце.

На борту посадочного модуля Blue Ghost находится 10 научных приборов и экспериментов от NASA, которые должны помочь не только лучше понять условия на Луне и подготовиться к будущей высадке астронавтов на ее поверхность Фото: IFLS

Также камеры Blue Ghost должны запечатлеть закат Солнца на Луне 16 марта, что ознаменует собой начало лунной ночи. С помощью научных приборов ученые смогут получить важные данные о том, как пыль на Луне поднимается под влиянием солнечного излучения и создает свечение лунного горизонта. Это явление возникает во время заката Солнца и впервые его увидели астронавты миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Посадочный модуль Blue Ghost сможет работать на Луне только две недели потому что он будет получать нужное количество солнечного света для заряда своих батарей. Именно столько на луне длится день. Когда же наступит лунная ночь, то посадочный модуль сможет работать еще всего несколько часов.

Обратная сторона Луны. Фотография астронавтов миссии "Аполлон-16" Фото: NASA

Хотя свечение лунного горизонта — это само по себе красивое явление, пыль, которая его создает и летает над поверхностью Луны, может стать проблемой для астронавтов. Она может попасть внутрь скафандров и оборудования.

Как уже писал Фокус, сотовая сеть 4G готовится к запуску на Луне. На следующей неделе на Луну будет запущен посадочный модуль, на базе которого будет развернута система связи.

Также Фокус писал о том, что Китай отправляет зонд для встречи с обломком Луны и необычной кометой. Космический аппарат "Тяньвэнь-2" должен собрать образцы породы с квазиспутника Земли и выяснить природу странных комет в главном поясе астероидов.