Позвонить на Луну: сотовая сеть 4G готовится к запуску на спутнике Земли

На следующей неделе на Луну будет запущен посадочный модуль, на базе которого будет развернута система связи.

Related video

Компания Nokia успешно интегрировала в посадочный модуль Athena систему связи с поверхностью Луны, или "LSCS", пишет IFLScience.

Athena будет запущена на Луну уже на следующей неделе, и основной ее задачей является измерить наличие лунного водяного льда. Но на борту аппарата также будет и другие устройства, которые будут использовать LSCS для связи с посадочным модулем и отправки данных и изображений на Землю.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Посадочный модуль должен приземлиться невдалеке от гребня кратера Шеклтона. В этом регионе Солнце находится очень низко над горизонтом, но оно всегда видно и никогда не заходит. Именно туда собираются вернуться астронавты во время следующего полета на Луну в рамках миссии Artemis.

Nokia Bell Labs и NASA разработали 4G-подключение, которое соединит посадочный модуль Nova-c с мобильной автономной разведывательной платформой (MAPP) — первым марсоходом компании Lunar Outpost — а также с посадочным модулем Micro-Nova Hopper компании Intuitive Machine.

"Мы собираемся доказать, что сотовые технологии могут обеспечить надежную, высокопроизводительную и эффективную связь, необходимую для будущих пилотируемых и беспилотных миссий на Луну и, в конечном итоге, на Марс. Сотовые технологии бесповоротно изменили способ нашего общения на Земле. Нет никаких причин, по которым они не могут сделать то же самое для общения в других мирах", — заявил президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Тьерри Кляйн.

Запуск такой технологии не будет легкой задачей. Стоит учитывать, что лунная среда крайне сурова, и температура там резко меняется. На экваторе температура может колебаться от 121 °C днем ​​до -133 °C ночью. В постоянной тени внутри кратера Шеклтона она достигает -246 °C.

Но сперва систему запустить и благополучно доставить на Луну. Также опасен сам лунный грунт, который состоит из крошечных зазубренных кусков камня, которые могут повредить многие поверхности. Nokia пришлось подумать о том, чтобы сделать его прочным, минимизировав при этом потребление энергии, а также обеспечить надежность.

Nokia предполагает, что все технологические разработки для лунной связи можно будет легко перенести на Землю, что может означать более качественные, более эффективные и более надежные устройства связи.

Напомним, к Луне собираются отправить сотни спутников. Новая компания под названием Crescent Space Services должна будет удовлетворить растущий спрос на обеспечение связью на Луне.