Абонент на связи. К Луне собираются отправить сотни спутников: в чем их цель

Новая компания под названием Crescent Space Services должна будет удовлетворить растущий спрос на обеспечение связью на Луне.

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Американская компания Lockheed Martin объявила о создании дочернего предприятия под названием Crescent Space Services, которая будет предоставлять коммуникационные и навигационные услуги на Луне. Будет создана группировка спутников на окололунной орбите, с помощью которых будет поддерживаться стабильная связь между космическими аппаратами, космическими кораблями как на Луне, так и возле нее, а также это позволит поддерживать связь с Землей, пишет Gizmodo.

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Новая компания Crescent Space Services будет управлять собственной сетью спутников связи на лунной орбите, что обеспечит предоставление стабильных коммуникационных и навигационных услуг для будущих миссий на Луну.

Компания создаст свою собственную сеть связи под названием Parsec, которая будет использовать группировку спутников, созданных компанией Lockheed Martin. Несколько сотен спутников будет запущены к Луне уже в 2025 году вместе с терминалами связи, которые должны будут разместить на поверхности Луны. В компании Lockheed Martin завили, что они планируют создать такую же сеть связи и навигации на Луне, которая будет похожа на те, что действуют на Земле.

Считается, что спутники, которые будут вращаться вокруг Луны смогут обеспечить стабильную связь для всех космических аппаратов и астронавтов, они будут находиться как на видимой стороне Луны, так и на ее обратной стороне. То есть сеть позволит общаться всем, кто находится на поверхности между собой, и определять свое местоположение, а также люди и аппараты смогут поддерживать связь с аппаратами и кораблями на лунной орбите и передавать сообщения напрямую на Землю.

Считается, что спутники, которые будут вращаться вокруг Луны смогут обеспечить стабильную связь для всех космических аппаратов и астронавтов, которые будут находится как на видимой стороне Луны, так и на ее обратной стороне. То есть сеть позволит общаться всем, кто находится на поверхности между собой, и определять свое местоположение, а также люди и аппараты смогут поддерживать связь с аппаратами и кораблями на лунной орбите и передавать сообщения напрямую на Землю Фото: Lockheed Martin

По словам Джо Лэндона, генерального директора компании Crescent Space Services, ожидается большое количество лунных миссий, а значит нужно удовлетворить растущий спрос на качественную связь.

NASA планирует осуществить посадку астронавтов на Луне, впервые за 50 лет, уже в 2025 году. Но это будет только первый шаг к созданию постоянной лунной базы, которая со временем должна превратится в большую человеческую колонию на Луне. На орбите Луны также будет построена уникальная космическая станция Gateway, которая будет служить аванпостом для последующих миссий на Луну.

В то же время в NASA занимаются созданием совей собственной сети связи под названием LunaNet. Но космическое агентство ранее заявляло о том, что совместная работа нескольких сетей только улучшит качество предоставляемых коммуникационных и навигационных услуг на спутнике Земли. Тем более, наличие нескольких сетей связи позволит не переживать, если какие-то спутники выйдут из строя и стабильная связь с Землей будет нарушена.

Частные компании проявляют все больший интерес к Луне и предлагают все новые и новые проекты, которые помогут быстрее освоить спутник Земли. В этом плане можно вспомнить первый частный посадочный аппарат, который в апреле приземлиться на Луне. Аппарат Hakuto-R от японской компании ispace, уже вращается вокруг Луны, и он предназначен для предоставления услуг по доставке на Луну как коммерческих, так и государственных грузов.

Как уже писал Фокус, недавно этот аппарат прислал на Землю потрясающее изображение лунной поверхности.

Также Фокус писал о том, что ученые из Китая провели новый анализ лунного реголита, который был доставлен на Землю еще в конце 2020 года, и выяснили, что на спутнике Земли находятся огромные запасы воды.

Напоминаем, что для жизни и работы на Луне будет создан новый стандарт времени, как уже писал Фокус.