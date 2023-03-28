Как головка Голландского сыра. Японский космический аппарат прислал потрясающий снимок Луны (фото)

Ярко освещенные лунные кратеры хорошо видны на фоне черного космоса.

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Сейчас вокруг Луны вращается первый японский посадочный аппарат Hakuto-R, который должен совершить посадку на поверхность спутника Земли в конце апреля этого года. 27 марта компания-разработчик этого аппарата показала новый потрясающий снимок лунной поверхности, который сделал Hakuto-R, пишет Space.

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Первый в истории Японии лунный посадочный аппарат готовится к своему приземлению на поверхность нашего спутника. Он прибыл на окололунную орбиту 20 марта и с тех пор делает потрясающие снимки лунной поверхности. 27 марта компания-разработчик аппарата Hakuto-R показала новый снимок, на котором видны ярко освещенные светом Солнца лунные ударные кратеры на фоне черного космоса. Также видны частично затененные кратеры и другие особенности поверхности Луны.

27 марта компания-разработчик аппарата Hakuto-R показала новый снимок, на котором видны ярко освещенные светом Солнца лунные ударные кратеры на фоне черного космоса. Также видны частично затененные кратеры и другие особенности поверхности Луны Фото: space.com

Это изображение Hakuto-R сделал с помощью специальной камеры, которая установлена на посадочном аппарате, его создала токийская частная компания ispace. Данный аппарат был запущен в космос еще в декабре прошлого года и за несколько месяцев смог преодолеть расстояние от нашей планеты до Луны по достаточно сложному маршруту. Первый в истории японский лунный посадочный аппарат должен совершить приземление на поверхность Луны в конце апреля этого года, если ничто не помешает ему этого сделать.

Данный аппарат был запущен в космос еще в декабре прошлого года и за несколько месяцев смог преодолеть расстояние от нашей планеты до Луны по достаточно сложному маршруту

Успешная посадка Hakuto-R на Луне будет означать, что Япония присоединилась своеобразному "лунному клубу", состоящему из США, бывшего СССР и Китая, и стала четвертой страной мира, которая смогла посадить свой аппарат на поверхность спутника Земли.

Также приземление Hakuto-R на Луне станет первой в истории посадкой, которую осуществил аппарат, созданный частной компанией. Кстати, на борту посадочного аппарата Hakuto-R находится небольшой луноход под названием "Рашид", который был создан космическим агентством Объединенных Арабских Эмиратов. Стоит напомнить, что в 2019 году на Луну пытались приземлиться посадочные аппараты, созданные в Индии и Израиле, но эта попытка не увенчалась успехом.

Успешная посадка Hakuto-R на Луне будет означать, что Япония присоединилась своеобразному" лунному клубу", состоящему из США, бывшего СССР и Китая, и стала четвертой страной мира, которая смогла посадить свой аппарат на поверхность спутника Земли Фото: space.com

Согласно сообщению представителей компании ispace, их космический аппарат в течение следующего месяца, перед посадкой на Луну, будет присылать очень много потрясающих фотографий поверхности спутника Земли.

О том, как происходил запуск в космос сразу трех уникальных космических аппаратов, среди которых был и Hakuto-R, Фокус уже подробно писал. Все аппараты вывела на орбиту ракета компании SpaceX 11 декабря 2022 года, хотя изначально этот запуск планировался на 30 ноября.

Фокус также писал о том, что уже 13 декабря прошлого года, аппарат Hakuto-R сделал первые снимки Земли из космоса. На фотографиях Земля выглядит несколько необычно на фоне черного окружающего пространства.

Как уже писал Фокус, китайские ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды, которая всегда лежала на поверхности, в буквальном смысле. Ученые считают, что вода скрывается в крошечных резервуарах на поверхности спутника Земли.