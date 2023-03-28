На Луне найдены огромные запасы воды: она всегда лежала на поверхности, в буквальном смысле

Китайские ученые считают, что вода скрывается в крошечных резервуарах на поверхности спутника Земли.

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Ученые из Китайской академии наук провели очередное исследование образцов лунного грунта, который доставил на Землю еще в конце 2020 года китайский космический аппарат "Чанъэ-5". Результаты нового исследования показывают, что вода в лунном грунте скрывается в малюсеньких стеклянных шариках. И этой воды на поверхности Луны может быть в количестве почти 300 млрд тонн, пишет ScienceAlert.

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Исследования образцов лунного грунта, который доставил аппарат "Чанъэ-5", продолжаются вот уже несколько лет. И ученые продолжают делать все новые и новые открытия.

Новый анализ лунного грунта показал, что огромное количество воды может скрываться на поверхности Луны в очень маленьких стеклянных шариках. Они появляются в результате ударов космических камней по поверхности Луны, когда порода остывает и появляются стекловидные частицы размером всего в несколько десятков или сотен микрометров.

Недавние исследования предполагают, что за существованием большого количества воды на Луне стоит солнечный ветер. Когда солнечные частицы попадают на Луну, то ионы водорода соединяются с кислородом, который уже присутствует в лунном грунте.

Недавние исследование предполагают, что за существованием большого количества воды на Луне стоит солнечный ветер. Когда солнечные частицы попадают на Луну, то ионы водорода соединяются с кислородом, который уже присутствует в лунном грунте Фото: NASA

Китайские ученые считают, что данные резервуары для воды, которыми являются стеклянные шарики, могут играть важную роль в круговороте воды на Луне. В то время как часть воды улетучивается в космос, большое ее количество сохраняется в этих крошечных частицах.

По словам ученых, в каждом стеклянном шарике может содержаться до 0,002 грамма воды на каждый грамм массы данной частицы. Ученые предполагают, что на Луне могут быть несколько сотен миллиардов тонн воды. И эта вода в таких шариках накапливается в течение всего нескольких лет.

Это чрезвычайно важное открытие особенно в свете того, что в ближайшем будущем планируется постройка первой лунной базы, а затем и создание более обширной колонии на спутнике Земли. То есть первые астронавты на Луне смогут добывать воду с поверхности и это сделает их длительное пребывание здесь более комфортным.

Это чрезвычайно важное открытие особенно в свете того, что в ближайшем будущем планируется постройка первой лунной базы, а затем и создание более обширной колонии на спутнике Земли. То есть первые астронавты на Луне смогут добывать воду с поверхности и это сделает их длительное пребывание здесь более комфортным Фото: NASA

Также ученые из Китайской академии наук предполагают, что на таких телах в нашей Солнечной системе, как Луна, которые не имеют атмосферы, вода также может накапливаться подобным образом на поверхности.

Как уже писал Фокус, вопреки ожиданиям ученых, телескоп Уэбб не обнаружил атмосферы на экзопланете из самой известной системы TRAPPIST-1. Космический телескоп провел наблюдение за каменистой планетой в системе TRAPPIST-1 и это было первое подобное изучение такого типа планет обсерваторией.

Также Фокус писал о том, что в сентябре этого года на Землю прибудут образцы грунта с известного огромного астероида Бенну. В NASA рассказали подробно об этой миссии, которая является исторической для США.

Как уже писал Фокус, в NASA заявили, что в ноябре 2024 года совершат первый за много десятилетий облет вокруг Луны американские астронавты на борту космического корабля Orion. Это будет своеобразная репетиция перед высадкой первых в 21 веке людей на спутник Земли в 2025 году.