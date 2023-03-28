На Місяці знайдено величезні запаси води: вона завжди лежала на поверхні, в буквальному значенні

Китайські вчені вважають, що вода ховається у крихітних резервуарах на поверхні супутника Землі.

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Вчені з Китайської академії наук провели чергове дослідження зразків місячного ґрунту, який доставив на Землю ще наприкінці 2020 року китайський космічний апарат "Чан'е-5". Результати нового дослідження показують, що вода в місячному ґрунті ховається в маленьких скляних кульках. І цієї води на поверхні Місяця може бути в кількості майже 300 млрд тонн, пише ScienceAlert.

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Дослідження зразків місячного ґрунту, який доставив апарат "Чан'е-5", тривають уже кілька років. І вчені продовжують робити все нові і нові відкриття.

Новий аналіз місячного ґрунту показав, що величезна кількість води може ховатися на поверхні Місяця в дуже маленьких скляних кульках. Вони з'являються в результаті ударів космічного каміння по поверхні Місяця, коли порода охолоджується і з'являються склоподібні частинки розміром всього в кілька десятків або сотень мікрометрів.

Нещодавні дослідження припускають, що за існуванням великої кількості води на Місяці стоїть сонячний вітер. Коли сонячні частки потрапляють на Місяць, то іони водню з'єднуються з киснем, який міститься у місячному ґрунті.

Нещодавні дослідження припускають, що за існуванням великої кількості води на Місяці стоїть сонячний вітер. Коли сонячні частки потрапляють на Місяць, то іони водню з'єднуються з киснем, який вже є у місячному ґрунті. Фото: луна

Китайські вчені вважають, що ці резервуари для води, якими є скляні кульки, можуть відігравати важливу роль у кругообігу води на Місяці. У той час як частина води випаровується в космос, велика її кількість зберігається в цих крихітних частках.

За словами вчених, у кожній скляній кульці може міститися до 0,002 г води на кожен грам маси даної частки. Вчені припускають, що на Місяці може бути кілька сотень мільярдів тонн води. І ця вода в таких кульках накопичується протягом кількох років.

Це надзвичайно важливе відкриття, особливо в контексті того, що в найближчому майбутньому планується спорудження першої місячної бази, а потім і створення більшої колонії на супутнику Землі. Тобто перші астронавти на Місяці зможуть добувати воду з поверхні, і це зробить їхнє тривале перебування тут комфортнішим.

Це надзвичайно важливе відкриття, особливо в контексті того, що в найближчому майбутньому планується спорудження першої місячної бази, а потім і створення більшої колонії на супутнику Землі. Тобто перші астронавти на Місяці зможуть добувати воду з поверхні, і це зробить їхнє тривале перебування тут комфортнішим. Фото: NASA

Також вчені з Китайської академії наук припускають, що на таких тілах у нашій Сонячній системі, як Місяць, які не мають атмосфери, вода може накопичуватися подібним чином на поверхні.

Як уже писав Фокус, всупереч очікуванням вчених, телескоп Вебб не виявив атмосфери на екзопланеті із найвідомішої системи TRAPPIST-1. Космічний телескоп провів спостереження за кам'янистою планетою в системі TRAPPIST-1 і це було перше вивчення такого типу планет обсерваторією.

Також Фокус писав про те, що у вересні цього року на Землю прибудуть зразки ґрунту із відомого величезного астероїда Бенну. У NASA докладно розповіли про цю місію, яка є історичною для США.

Як уже писав Фокус, у NASA заявили, що в листопаді 2024 року здійснять перший за багато десятиліть обліт навколо Місяця американські астронавти на борту космічного корабля Orion. Це буде своєрідна репетиція перед висадкою перших у 21 столітті людей на супутник Землі у 2025 році.