Коли астронавти вперше за 50 років знову полетять до Місяця: у NASA оприлюднили дату

Другий етап програми Artemis має розпочатися рівно через два роки після успішного початку першої стадії нової місячної програми.

Related video

7 березня 2023 року під час зустрічі із журналістами представники NASA підбили підсумки дослідження результатів успішної місії Artemis 1 та оголосили дату початку місії Artemis 2. У межах цього польоту четверо астронавтів на космічному кораблі "Orion" полетять до Місяця. Але вони просто здійснять обліт нашого супутника, щоб перевірити готовність корабля до повернення людини на Місяць вперше за 50 років, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Востаннє астронавти висаджувалися на Місяць у межах місії "Аполлон-17" ще у грудні 1972 року. З того часу на Місяці побували лише роботизовані апарати для його дослідження. Але в листопаді минулого року відбувся успішний запуск безпілотного космічного корабля Orion на вершині ракети Space Launch System у межах першого етапу нової програми місячної NASA Artemis. Під час місії Artemis 1 космічний корабель Orion побував далі в космосі, ніж будь-який пілотований корабель землян і вже у грудні минулого року успішно повернувся на Землю.

[ + – ] Востаннє астронавти висаджувалися на Місяць у межах місії "Аполлон-17" ще у грудні 1972 року. З того часу на Місяці побували лише роботизовані апарати для його дослідження. Але в листопаді минулого року відбувся успішний запуск безпілотного космічного корабля Orion на вершині ракети Space Launch System у межах першого етапу нової програми місячної NASA Artemis Фото: NASA

Представники NASA заявили у вівторок, 7 березня, що сама ракета-носій перевершила всі їхні очікування, а тому використовуватиме й надалі для відправлення місій Artemis 2 та Artemis 3. Щодо першої, то в межах цієї місії четверо астронавтів на кораблі Orion здійснять політ до Місяця і практично повністю повторять траєкторію польоту місії Artemis 1. Тільки цей політ триватиме не 26 днів, а лише 10 днів.

[ + – ] Під час місії Artemis 1 космічний корабель Orion побував далі в космосі, ніж будь-який пілотований корабель землян і вже у грудні минулого року успішно повернувся на Землю Фото: NASA

Представники NASA заявили, що цей політ розпочнеться у листопаді 2024 року, якраз через 2 роки після початку реалізації місії Artemis 1. Принаймні в NASA орієнтуються на цю дату, якщо все піде за планом. Адже перший запуск відкладали тричі, і лише з третьої спроби вдалося відправити корабель Orion до Місяця.

Під час спілкування із журналістами офіційні особи NASA також заявили, що вони зробили потрібні висновки після дослідження результатів польоту в межах місії Artemis 1. Наприклад, стало відомо, що теплозахисний екран, який захищав Orion під час повернення на Землю крізь її атмосферу, постраждав трохи сильніше, ніж очікувалося. Тому в його конструкцію внесуть зміни для кращого захисту екіпажу.

[ + – ] Під час наближення до Землі космічний корабель Orion зробив унікальні кадри планети

Також під час запуску ракети-носія Space Launch System зазнала серйозних пошкоджень пускова установка, які були більшими, ніж очікувалося. Тому інженери також вживатимуть необхідних заходів для її модернізації.

У NASA вважають, що місія Artemis 1 пройшла дуже добре, а отже місія Artemis 2 також має бути вдалою.

Що стосується місії Artemis 3, у межах якої відбудеться довгоочікуване висадження астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1972 року, то поки що дата її початку не озвучувалася. Відповідно до попередніх заяв NASA, вона може відбутися вже наприкінці 2025 року або на початку 2026 року.

Як уже писав Фокус, Китай зараз активно веде розробку своєї нової надважкої ракети-носія, яка має стати конкурентом для Space Launch System. І нещодавно китайські вчені показали величезний паливний бак для новітньої ракети, який їм удалося створити.