Повернення космічного корабля NASA з Місяця: такою він побачив Землю з космосу (відео)

Космічний корабель Orion повернувся зі своєї подорожі до Місяця рівно через 50 років, як відбулася остання на сьогодні висадка астронавтів на наш супутник.

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NASA показало останній "погляд" на Землю з космосу від космічного корабля Orion, коли він був за кілька годин польоту від нашої планети. Зі знімків камер корабля було створено справді вражаюче відео, пише Space.

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Успішне повернення космічного корабля Orion на Землю ознаменувало завершення місії Artemis 1. Це тільки перша частина нової місячної програми NASA, в рамках якої космічне агентство хоче не тільки повторити успіх місій програми "Аполлон", але й створити базу, що постійно діє, на Місяці. Як уже писав Фокус, 11 грудня 2022 року, відбулася історична подія в історії освоєння космосу в 21 столітті. Orion приводився в Тихому океані і все пройшло так, як планували вчені з NASA.

[ + – ] Успішне повернення космічного корабля Orion на Землю ознаменувало завершення місії Artemis 1 Фото: NASA

Як вже писав Фокус, космічний корабель увійшов в атмосферу Землі на швидкості, яка більше ніж у 30 разів перевищує швидкість звуку — 40 тисяч км/год. Незабаром він уповільнився за допомогою своїх парашутів до швидкості 32 км/год і здійснив посадку.

[ + – ] Повернення космічного корабля Orion на Землю

Саме цього дня, 11 грудня 1972 року, на Місяць висадилися астронавти NASA з місії "Аполлон-17". Це були останні на сьогодні люди, які ступили на супутник Землі. Під час свого наближення до Землі космічний корабель Orion зробив серію вражаючих знімків нашої планети, з яких NASA створили кілька відеороликів.

Нагадуємо, що на борту корабля Orion не було астронавтів, за винятком манекенів, одягнених у спеціальні костюми (такі носитимуть і астронавти, які полетять на Місяць у майбутньому). Ці манекени були оснащені спеціальними датчиками, які збирали інформацію, яку NASA використовує для підготовки комфортних умов астронавтів під час майбутніх космічних подорожей.

Місія Artemis 1 є складовою ширшої місячної програми Artemis і вона пройшла через багато труднощів, щоб нарешті завершитися успішно. Про основні етапи польоту космічного корабля Orion та його досягнення Фокус вже писав.

Одним із найважливіших досягнень є те, що цьому кораблю вдалося відійти від Землі на таку відстань, де ще не літав жоден подібний космічний корабель, як уже писав Фокус. Якщо бути точніше, то ця відстань становила неймовірні 432 тисячі кілометрів.

[ + – ] NASA показало останній "погляд" на Землю з космосу від космічного корабля Orion, коли він перебував за кілька годин польоту від нашої планети Фото: NASA

Що буде далі? Місячна програма Artemis передбачає, що наступний свій політ Orion здійснить вже у 2024 році, але цього разу на його борту будуть астронавти. У рамках місії Artemis 2 астронавти здійснять такий самий політ до Місяця, який було здійснено космічним кораблем Orion за 26 днів, з 16 листопада до 11 грудня 2022 року. Можливо, цей політ буде не таким тривалим, оскільки в NASA побоюються, що астронавти не зможуть витримати в космосі більше 21 дня. Хоча, можливо, модернізація корабля дозволить здійснити таку ж тривалість польоту навколо Місяця.

[ + – ] Місячна програма Artemis передбачає, що наступний свій політ Orion здійснить вже у 2024 році, але цього разу на його борту будуть астронавти. У рамках місії Artemis 2 астронавти здійснять такий самий політ до Місяця, який було здійснено космічним кораблем Orion за 26 днів, з 16 листопада до 11 грудня 2022 року. Фото: NASA

Якщо все йтиме за планом, то третій політ з астронавтами, а саме місія Artemis 3 відбудеться вже у 2025 чи 2026 роках. На цей раз здійсниться посадка астронавтів на поверхню Місяця. Як вже було сказано вище, востаннє людина побувала на нашому супутнику 1972 року.

До кінця десятиліття NASA також планує побудувати на близькомісячній орбіті космічну станцію Gateway, яка буде своєрідним хабом для подорожей на Місяць. Також на супутнику Землі буде побудовано першу місячну базу і NASA планує польоти на Місяць як з екіпажем, так і без нього, починаючи з 2026 року і в наступному десятилітті. Таким чином, буде створено міцний фундамент для першого польоту на Марс.

Чи здійсниться амбітна мрія NASA про заснування місячної колонії ми дізнаємося вже протягом найближчого десятиліття.

Нагадуємо, що 11 грудня на Місяць полетіли три інноваційні космічні апарати, які вивела в космос ракета компанії SpaceX, як уже писав Фокус.