Новий рекорд Artemis 1. Корабель Orion відлетів ще далі від Землі та показав, як вона виглядає (відео)

Безпілотний корабель NASA встановив уже другий рекорд за кілька днів під час свого польоту навколо Місяця.

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28 листопада 2022 року космічний корабель Orion, у межах місячної місії Artemis 1, встановив рекорд дальності перебування від Землі для апаратів без екіпажу. Космічний корабель вже вдруге за кілька днів побив рекорд космічного корабля місії "Аполлон-13", який було встановлено ще 52 роки тому, пише New Atlas.

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Понеділок, 28 листопада 2022 року, увійде в історію космічних польотів, як день, коли космічний корабель, призначений для польотів астронавтів, знаходився на далекій відстані від нашої планети.

До цього рекорд дальності від Землі належав космічному кораблю місії "Аполлон-13", на якому перебували троє американських астронавтів у 1970 році. Якщо 52 роки тому корабель "Одіссей" здійснив маневр для обльоту Місяця, щоб повернутися на Землю через аварію на борту, то нинішній вихід на дуже далеку навколомісячну орбіту був запланованим.

[ + – ] У квітні 1970 року астронавти місії "Аполлон-13" знаходилися на відстані трохи більше 400 тисяч км від Землі, але безпілотний корабель Orion зміг відлетіти ще далі — на відстань 432 200 км від нашої планети Фото: NASA

У квітні 1970 року астронавти місії "Аполлон-13" знаходилися на відстані трохи більше 400 тисяч км від Землі, але безпілотний корабель Orion зміг відлетіти ще далі — на відстань 432 200 км від нашої планети.

Під час цього маневру космічний корабель за допомогою своїх камер навіть зробив кілька знімків, на яких видно не лише Землю, а й Місяць. З цих зображень був створений короткий відеоролик, на якому можна побачити дивовижну пару, яка знаходиться серед чорноти космосу.

У момент свого найдальшого польоту від Землі, Orion знаходився на дуже віддаленій орбіті навколо Місяця на відстані більш ніж 69 тисяч км від нашого супутника. Саме тоді він летів зі швидкістю 2 700 км/год.

Цей рекорд, який встановив космічний корабель NASA, ознаменував собою середину 26-денної місії, яка має завершитися вже 11 грудня цього року приводненням безпілотного апарату біля берегів США. Зараз Orion обертається навколо Місяця по дуже витягнутій орбіті, і він це робить у напрямку протилежному обертанню Місяця навколо нашої планети.

Насправді, для корабля Orion це не перше досягнення щодо дальності польоту, як уже писав Фокус, ще 26 листопада він зміг уперше побити рекорд місії "Аполлон-13" і знаходився в космосі на відстані майже 402 тисячі км від Землі.

Місія Artemis 1 — це перший крок NASA до історичного повернення астронавтів на супутник Землі через 50 років. Про її початок, який стався майже 2 тижні тому, Фокус уже писав. Через два роки має відбутися політ корабля Orion у межах місії Artemis 2, але тоді на його борту вже будуть астронавти, які також зможуть побувати в космосі далі, ніж бувала людина раніше. Місячна програма NASA продовжиться в межах третього фінального етапу — місії Artemis 3, яка має відбутися у 2025 чи 2026 році. Саме під час цієї місії на поверхню Місяця знову ступить нога людини. Але на відміну від програми "Аполлон", цього разу люди повинні будуть розпочати обладнання першої постійної бази на нашому супутнику, що започаткує майбутні польоти на Марс.

[ + – ] Ще 26 листопада космічний корабель Orion зміг уперше побити рекорд місії "Аполлон-13" і перебував у космосі на відстані майже 402 тисячі км від Землі Фото: NASA

Але політ корабля Orion не обійшовся без проблем і Фокус уже писав про те, що NASA деякий час не могло зв'язатися з безпілотним апаратом. Тиждень тому Orion наблизився до Місяця на відстань майже 130 км і зміг показати, як виглядає місячна поверхня, вкрита кратерами, максимально докладно, про що вже писав Фокус.

До речі, подібний підліт до Місяця Orion знову здійснить найближчими днями, щоб зрештою взяти курс на повернення на Землю. За словами адміністратора NASA Білла Нельсона, місія йде точно за планом, і наземні команди вже готуються до прийому космічного корабля на Землі.

"Цей політ йде практично без проблем і це справді історична подія", — каже Нельсон.

У той же час, як уже писав Фокус, деякі вчені вважають, що для астронавтів програма Artemis може стати останнім польотом за межі навколоземної орбіти. І причина полягає в тому, що на такі польоти потрібні великі гроші.