Новый рекорд Artemis 1. Корабль Orion улетел еще дальше от Земли и показал, как она выглядит (видео)

Беспилотный корабль NASA установил уже второй рекорд за несколько дней во время своего полета вокруг Луны.

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28 ноября 2022 года космический корабль Orion, в рамках лунной миссии Artemis 1, установил рекорд дальности пребывания от Земли для аппаратов без экипажа. Космический корабль уже второй раз за несколько дней побил рекорд космического корабля миссии "Аполлон-13", который был установлен еще 52 года назад, пишет New Atlas.

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Понедельник, 28 ноября 2022 года, войдет в историю космических полетов, как день, когда космический корабль, предназначенный для полетов астронавтов, находился на самом далеком расстоянии от нашей планеты.

До этого рекорд дальности от Земли принадлежал космическому кораблю миссии "Аполлон-13", на котором находились трое американских астронавтов в 1970 году. Если 52 года назад корабль "Одиссей" выполнил маневр для облета Луны, чтобы вернуться на Землю из-за случившейся аварии на борту, то нынешний выход на очень далекую окололунную орбиту был запланированным.

[ + – ] В апреле 1970 года астронавты миссии "Аполлон-13" находились на расстоянии в чуть больше 400 тысяч км от Земли, но беспилотный корабль Orion смог улететь еще дальше – на расстояние в 432 200 км от нашей планеты Фото: NASA

В апреле 1970 года астронавты миссии "Аполлон-13" находились на расстоянии в чуть больше 400 тысяч км от Земли, но беспилотный корабль Orion смог улететь еще дальше – на расстояние в 432 200 км от нашей планеты.

Во время этого маневра космический корабль с помощью своих камер даже сделал несколько снимков, на которых видна не только Земля, но и Луна. Из этих изображений был создан короткий видеоролик, на котором можно увидеть удивительную пару, которая находится посреди черноты космоса.

В момент своего самого далекого полета от Земли, Orion находился на очень удаленной орбите вокруг Луны на расстоянии в более чем 69 тысяч км от нашего спутника. В это время он летел со скоростью 2700 км/час.

Данный рекорд, который установил космический корабль NASA ознаменовал собой середину 26-дневной миссии, которая должна завершиться уже 11 декабря этого года приводнением беспилотного аппарата у берегов США. Сейчас Orion вращается вокруг Луны по очень вытянутой орбите, и он это делает в направлении противоположном вращению Луны вокруг нашей планеты.

На самом деле, для корабля Orion, это не первое достижение по дальности полета, как уже писал Фокус, еще 26 ноября он смог впервые побить рекорд миссии "Аполлон-13" и находился в космосе на расстоянии в почти 402 тысячи км от Земли.

Миссия Artemis 1 – это первый шаг NASA к историческому возвращению астронавтов на спутник Земли спустя 50 лет. О ее начале, которое произошло почти 2 недели назад, Фокус уже писал. Через 2 года должен состояться полет корабля Orion в рамках миссии Artemis 2, но тогда на его борту уже будут астронавты, которые также смогут побывать в космосе дальше, чем бывал человек до этого. Лунная программа NASA продолжится в рамках третьего финального этапа – миссии Artemis 3, которая должна состояться в 2025 или в 2026 году. Именно в ходе этой миссии на поверхность Луны снова ступит нога человека. Но в отличие от программы "Аполлон", в этот раз люди должны будут начать оборудование первой постоянной базы на нашем спутнике, что положит начало будущим полетам на Марс.

[ + – ] Еще 26 ноября космический корабль Orion смог впервые побить рекорд миссии "Аполлон-13" и находился в космосе на расстоянии в почти 402 тысячи км от Земли Фото: NASA

Но полет корабля Orion не обошелся без проблем и Фокус уже писал о том, что NASA некоторое время не могло связаться с беспилотным аппаратом. Неделю назад Orion приблизился к Луне на расстояние в почти 130 км и смог показать, как выглядит лунная поверхность, покрытая кратерами, максимально подробно, о чем уже писал Фокус.

Кстати, подобный подлет к Луне Orion снова совершит в ближайшие дни, чтобы в конечном итоге, взять курс на возвращение на Землю. По словам администратора NASA Билла Нельсона, миссия идет точно по плану и наземные команды уже готовятся к приему космического корабля на Земле.

"Этот полет идет практически без проблем и это действительно историческое событие", — говорит Нельсон.

В то же время, как уже писал Фокус, некоторые ученые считают, что для астронавтов программа Artemis может оказаться последним полетом за пределы околоземной орбиты. И причина состоит в том, что на такие полеты нужны очень большие деньги.