Миссия Artemis 1. Космический корабль Orion показал, как выглядит обратная сторона Луны (фото)
На новых впечатляющих изображениях видны все особенности поверхности спутника Земли.
Космический корабль Orion продолжает свою 25-дневную миссию в космосе. Его полет является составляющей первого этапа программы NASA Artemis, целью которой является возвращение человека на Луну уже в ближайшие годы. Полет корабля Orion начался еще 9 назад и в пятницу, 25 ноября, он выполнит очень важный маневр, чтобы выйти на очень далекую орбиту вокруг Луны. Несмотря на то, что близкий пролет нашего спутника Orion осуществил еще несколько дней назад, NASA только сейчас обнародовало очередную серию фотографий, которые сделал космический корабль во время этого сближения с Луной и на них можно во всех подробностях увидеть поверхность ее обратной стороны, пишет CNN.
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Вернуть человека на Луну уже в этом десятилетии – такую амбициозную цель поставило перед собой NASA, и после нескольких неудачных попыток запуска самой мощной в мире ракеты, он все же состоялся 16 ноября, как уже писал Фокус.
Ракета отправила в путешествие вокруг Луны космический корабль Orion, на борту которого нет пока астронавтов, но уже через 2 года он полетит в такое путешествие уже с ними. Как уже писал Фокус старт ракеты привел к некоторым повреждениям стартовой площадки, которые не являются критическими.
Через 3 года должна состоятся первая в 21 веке высадка астронавтов на спутник Земли. Эти две миссии называются Artemis 2 и Artemis 3. Но пока продолжается миссия Artemis 1, и Фокус уже писал о том, как космический корабль Orion долетел до Луны и успел до этого сделать несколько снимков из космоса, на которых в том числе видна и Земля.
Также Фокус писал о том, что NASA на некоторое время потеряло связь с кораблем Orion, но позже она была восстановлена. Это было настоящей неприятной неожиданностью, особенно на фоне сообщения о том, что японский космический аппарат, как уже писал Фокус, который полетел к Луне также в рамках миссии Artemis 1, преждевременно вышел из строя не успев выполнить свою задачу.
Еще чуть более двух недель будет продолжаться путешествие космического корабля Orion, в ходе которого он будет летать вокруг Луны, а затем вернется на Землю 11 декабря.
Согласно заявлению NASA, в четверг, 24 ноября, корабль находился на расстоянии 358 972 км от Земли и на расстоянии в 89 831 км от Луны т двигался со скоростью в 4100 км/час.
В пятницу, 25 ноября, Orion должен начать выход на очень удаленную орбиту вокруг Луны, и будет находится на расстоянии в более чем 430 тысяч км от Земли. Кстати, так далеко еще не летал ни один космический корабль, предназначенный для полетов астронавтов. После этого Orion будет примерно неделю кружить вокруг Луны, а после этого начнет свое путешествие домой, чтобы приводнится в Тихом океане у западного побережья США.
Еще в понедельник, 21 ноября, Orion приблизился к Луне на впечатляющие 129 км и сделал серию подробных снимков обратной стороны Луны, покрытой кратерами. NASA обнародовало эти снимки только сейчас. Данные изображения, как и многие другие, которые делает Orion c разных расстояний от Луны, получены с помощью навигационной камеры космического корабля. Хотя у корабля есть также возможность делать фотографии с помощью камер, размещенных на его 7-метровых четырех солнечных панелях.
Orion делает изображения Луны с разных ракурсов с помощью своей навигационной камеры, чтобы проверить ее эффективность в различных условиях освещения. Это своеобразный стресс-тест для этой камеры, ведь NASA имеет возможность оценить ее потенциал для использования в будущих лунных миссиях.
Если этот полет пройдет успешно, то это приблизит человечество к, не только высадке человека на Луну впервые с 1972 года, но и к основанию постоянно базы на нашем спутнике. И это произойдет уже совсем скоро.