Запуск огромной ракеты NASA привел к повреждению стартовой площадки (видео)

Когда в космос отправляется самая мощная в мире ракета, может произойти все, что угодно.

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Согласно заявлению NASA, мощнейшая в мире ракета-носитель Space Launch System во время запуска на прошлой неделе повредила стартовую площадку и снесла двери подъемника в стартовой башне, пишет Space.

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Миссия Artemis 1, первый этап лунной программы NASA Artemis началась со старта ракеты Space Launch System (SLS), как уже писал Фокус. Эта ракета вывела на околоземную орбиту космический корабль Orion, также другую полезную нагрузку. Сам космический корабль уже достиг Луны и продолжает свой полет, который закончится 11 декабря, как уже писал Фокус.

[ + – ] Сам космический корабль уже достиг Луны и продолжает свой полет, который закончится 11 декабря Фото: NASA

Что касается других космических аппаратов, которые полетели в космос вместе с ним, то они также, за исключением одного, как уже писал Фокус, продолжают свою миссию в космосе.

Хотя сам старт ракеты прошел успешно, в NASA до сих пор занимаются оценкой ущерба, которую причинил запуск SLS окружающим объектам. Это нужно для того, чтобы понимать с чем столкнется космическое агентство во время запусков ракеты в рамках миссии Artemis 2 в 2024 году. Тогда ракета выведет в космос корабль Orion уже с астронавтами на борту и они также как и в рамках текущей миссии облетят Луну.

"На самом деле ущерб стартовой площадке нанесен незначительный. Но это просто показывает нам, что может произойти все, что угодно, когда стартует самая мощная в мире ракета", — говорит Майк Сарафин из NASA.

По словам Сарафина, системы защиты стартовой площадки сработали как нужно, но в некоторых местах отслоилось покрытие стартовой башни из-за мощного запуска ракеты. Также в подъемниках стартовой башни ударной волной вырвало двери.

"Пока эти подъемники не работают, но мы их восстановим", — говорит Сарафин.

[ + – ] По словам Сарафина, системы защиты стартовой площадки сработали как нужно, но в некоторых местах отслоилось покрытие стартовой башни из-за мощного запуска ракеты. Также в подъемниках стартовой башни ударной волной вырвало двери Фото: NASA

Также в заявлении NASA говорится о еще некоторых повреждениях стартовой площадки, которые не являются критическими. Также инженеры обнаружили на стартовой площадке часть изоляционного герметика, который использовался на космическом корабле Orion. Пока не ясно отпал ли этот кусок покрытия во время старта ракеты или же он отпал еще в то время, когда над штатом Флорида, непосредственно перед запуском, пронесся ураган Николь. В любом случае инженеры считают, что это никоим образом не повлияет на полет космического корабля.

По словам Сарафина, инженеры собираются внести изменения в систему запуска ракеты во время старта миссии Artemis 2.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Безопасность наших астронавтов имеет первостепенное значение", — говорит Сарафин.