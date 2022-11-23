Запуск величезної ракети NASA призвів до пошкодження стартового майданчика (відео)

Коли в космос вирушає найпотужніша у світі ракета, може статися все, що завгодно.

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Згідно із заявою NASA, найпотужніша у світі ракета-носій Space Launch System під час запуску минулого тижня пошкодила стартовий майданчик та знесла двері підйомника у стартовій вежі, пише Space.

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Місія Artemis 1, перший етап місячної програми NASA Artemis почалася зі старту ракети Space Launch System (SLS), як уже писав Фокус. Ця ракета вивела на навколоземну орбіту космічний корабель Orion, а також інше корисне навантаження. Сам космічний корабель вже досяг Місяця і продовжує свій політ, який закінчиться 11 грудня, як писав Фокус.

[ + – ] Сам космічний корабель уже досяг Місяця і продовжує свій політ, який закінчиться 11 грудня Фото: NASA

Що стосується інших космічних апаратів, які полетіли в космос разом з ним, то вони також, за винятком одного, як уже писав Фокус, продовжують свою місію в космосі.

Хоча сам старт ракети пройшов успішно, у NASA досі займаються оцінкою збитків, які завдав запуск SLS навколишнім об'єктам. Це потрібно для того, щоб розуміти, з чим зіткнеться космічне агентство під час запусків ракети в межах місії Artemis 2 у 2024 році. Тоді ракета виведе в космос корабель Orion вже з астронавтами на борту і вони, як і в межах цієї місії, облетять Місяць.

"Насправді збитки стартовому майданчику завдано незначного. Але це просто показує нам, що може статися все, що завгодно, коли стартує найпотужніша у світі ракета", — каже Майк Сарафін з NASA.

За словами Сарафіна, системи захисту стартового майданчика спрацювали як слід, але в деяких місцях відшарувалося покриття стартової вежі через потужний запуск ракети. Також у витягах стартової вежі ударною хвилею вирвало двері.

"Поки ці підйомники не працюють, але ми їх відновимо", — говорить Сарафін.

[ + – ] За словами Сарафіна, системи захисту стартового майданчика спрацювали як слід, але в деяких місцях відшарувалося покриття стартової вежі через потужний запуск ракети. Також у витягах стартової вежі ударною хвилею вирвало двері Фото: NASA

Також у заяві NASA йдеться про ще деякі пошкодження стартового майданчика, які не є критичними. Також інженери виявили на стартовому майданчику частину ізоляційного герметика, який використовувався на космічному кораблі Orion. Поки не ясно, чи відпав цей шматок покриття під час старту ракети або він відпав ще тоді, коли над штатом Флорида, безпосередньо перед запуском, промайнув ураган Ніколь. У будь-якому разі інженери вважають, що це аж ніяк не вплине на політ космічного корабля.

За словами Сарафіна, інженери збираються внести зміни до системи запуску ракети під час старту місії Artemis 2.

"Ми ставимося до цього дуже серйозно. Безпека наших астронавтів має першочергове значення", — каже Сарафін.