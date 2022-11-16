Третя спроба. NASA відправило найпотужнішу у світі ракету на Місяць (відео)

Почалася нова епоха в освоєнні космосу. Перший етап програми NASA з повернення людини на Місяць успішно розпочався.

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16 листопада 2022 року увійде в історію як день, коли людство перевернуло нову сторінку в історії освоєння космосу. З стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді, штат Флорида, США, в космос полетіла найпотужніша у світі ракета — Space Launch System (SLS). Цей майже 100-метровий гігант у рамках місії Artemis 1 вивів у космос космічний корабель Orion, який здійснить обліт нашого супутника та повернеться на Землю. Поки що на його борту екіпажу не було, пише ВВС.

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NASA лише з третьої спроби вдалося запустити ракету SLS у космос. Спочатку цей запуск планувався ще 29 серпня цього року, потім він мав відбутися у вересні. Про те, з якими проблемами зіткнулося NASA, Фокус вже докладно писав.

Також Фокус писав про те, що з ракетою-носієм могли виникнути проблеми через ураган Ніколь, який пронісся над штатом Флорида минулого тижня. Але все обійшлося і ракета SLS вирушила нарешті до космосу. Якби запуск не відбувся сьогодні, то його можна було б здійснити лише до середини грудня, адже ракети теж мають свій термін придатності.

[ + – ] Найпотужніша у світі ракета – Space Launch System Фото: NASA

Напередодні запуску метеорологи заявили, що є дуже висока ймовірність сприятливих погодних умов для запуску. Тому в NASA були налаштовані дуже оптимістично, тому що всі попередні перевірки показали, що SLS готова до старту і жодних проблем не має виникнути.

"У нас було завдання відправити її до космосу. Ми зробили все, що могли. Якби щось трапилося, ну що ж, це був би не наш день", — каже Майк Сарафін із NASA.

Інженери заправили перед запуском 4 основні двигуни ракети майже трьома мільйонами палива. Двигуни та паливна система пройшли ґрунтовну перевірку, так попередні запуски якраз і не відбулися через витік палива.

[ + – ] Сам запуск ракети SLS можна побачити, починаючи з позначки -20.00 наприкінці трансляції.

Ракета-носій SLS на сьогодні є найпотужнішою у світі й вона може розвивати тягу, яка на 15% більша, ніж це робили найпотужніші ракети "Сатурн-5", за допомогою яких на Місяць літали астронавти з 1969 по 1972 рік.

Перший етап польоту ракети тривав майже 8 хвилин. Після цього у космосі відбулося відділення розгінного блоку із космічним кораблем Orion. Перш ніж корабель вирушить до Місяця, він повинен облетіти Землю.

Місія Artemis 1, тобто політ космічного корабля Orion до Місяця і назад має тривати 26 днів. Вже 11 грудня космічний корабель повинен приводнитись у Тихому океані біля берегів штату Каліфорнія.

[ + – ] Місія Artemis 1, тобто політ космічного корабля Orion до Місяця і назад має тривати 26 днів. Вже 11 грудня космічний корабель повинен приводнитись у Тихому океані біля берегів штату Каліфорнія Фото: NASA

Але ця місія триватиме довше, ніж запланований на 2024 рік політ цього ж космічного корабля до Місяця, але з астронавтами на борту. Згідно з розрахунками інженерів, астронавти зможуть витримати лише 21-денний політ. Хоча можливо, на той час можливості корабля Orion будуть покращені для комфортного перебування там людей ще довше.

Наступний етап місячної програми NASA називатиметься Artemis 2 і це буде своєрідне випробування для групи астронавтів під час тривалої подорожі до Місяця. Але сама висадка перших за 50 років астронавтів на Місяць має відбутися не раніше 2025 року. Тоді на поверхню Місяця повинні вперше ступити жінка та астронавт неєвропейського походження.

Як уже писав Фокус, за 3 роки, з 1969 по 1972-й, на Місяці побували лише 12 астронавтів і всі вони були американцями чоловічої статі.

Фокус також писав про ще одну успішну місію NASA у межах програми з освоєння Місяця. Вперше в історії крихітний супутник вийшов на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця, щоб перевірити стабільність орбіти, за якою найближчим часом кружлятиме перша місячна орбітальна космічна станція.