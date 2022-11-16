Третья попытка. NASA отправило самую мощную в мире ракету на Луну (видео)

Началась новая эра в освоении космоса. Первый этап программы NASA по возвращению человека на Луну успешно начался.

Related video

16 ноября 2022 года войдет в историю как день, когда человечество перевернуло новую страницу в истории освоения космоса. Со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида, США, в космос полетела самая мощная в мире ракета – Space Launch System (SLS). Этот почти 100-метровый гигант в рамках миссии Artemis 1 вывел в космос космический корабль Orion, который осуществит облет нашего спутника и вернется на Землю. Пока что на его борту экипажа не было, пишет BBC.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

NASA только с третьей попытки удалось запустить ракету SLS в космос. Изначально этот запуск планировался еще 29 августа этого года, затем он должен был состоятся в сентябре. О том, с какими проблемами столкнулось NASA Фокус уже подробно писал.

Также Фокус писал о том, что с ракетой-носителем могли возникнуть проблемы из-за урагана Николь, который пронесся над штатом Флорида на прошлой неделе. Но все обошлось и ракета SLS отправилась наконец-то в космос. Если бы запуск не состоялся сегодня, то его можно было бы осуществить только до середины декабря, ведь у ракет тоже есть свой срок годности.

[ + – ] Самая мощная в мире ракета – Space Launch System Фото: NASA

Накануне запуска метеорологи заявили, что существует очень высокая вероятность благоприятных погодных условий для запуска. Поэтому в NASA были настроены очень оптимистично, так как все предварительные проверки показали, что SLS готова к старту и никаких проблем не должно возникнуть.

"У нас была задача отправить ее в космос. Ми сделали все, что могли. Если бы что-то случилось, ну что ж, это был бы не наш день", — говорит Майк Сарафин из NASA.

Инженеры заправили перед запуском 4 основных двигателя ракеты почти тремя миллионами топлива. Двигатели и топливная система прошли основательную проверку, так предыдущие запуски как раз и не состоялись из-за утечки топлива.

[ + – ] Сам запуск ракеты SLS можно увидеть начиная с отметки -20.00 в конце трансляции

Ракета-носитель SLS на сегодня является самой мощной в мире и она может развивать тягу, которая на 15% больше, чем это делали мощнейшие ракеты "Сатурн-5", с помощью которых на Луну летали астронавты с 1969 по 1972 год.

Первый этап полета ракеты продлился почти 8 минут. После этого в космосе произошло отделение разгонного блока с космическим кораблем Orion. Прежде чем корабль отправится к Луне он должен облететь Землю.

Миссия Artemis 1, то есть полет космического корабля Orion к Луне и обратно должна продолжаться 26 дней. Уже 11 декабря космический корабль должен приводнится в Тихом океане у берегов штата Калифорния.

[ + – ] Миссия Artemis 1, то есть полет космического корабля Orion к Луне и обратно должна продолжаться 26 дней. Уже 11 декабря космический корабль должен приводнится в Тихом океане у берегов штата Калифорния Фото: NASA

Но эта миссия будет длиться дольше, чем запланированный на 2024 год полет этого же космического корабля к Луне, но с астронавтами на борту. Согласно расчетам инженеров, астронавты смогут выдержать только 21-дневный полет. Хотя возможно к тому времени возможности корабля Orion будут улучшены для комфортного пребывания там людей еще дольше.

Следующий этап лунной программы NASA будет называться Artemis 2 и это будет своеобразное испытание для группы астронавтов во время длительного путешествия к Луне. Но сама высадка первых за 50 лет астронавтов на Луну должна состояться не раньше 2025 года. Тогда на поверхность Луны должны впервые ступить женщина и астронавт не европейского происхождения.

Как уже писал Фокус, за 3 года, с 1969 по 1972-й, на Луне побывали всего 12 астронавтов и все они были американцами мужского пола.

Фокус также писал о еще одной успешной миссии NASA в рамках программі по освоению Луны. Впервые в истории крошечный спутник вышел на очень вытянутую орбиту вокруг Луны, чтобы проверить стабильность орбиты, по которой в ближайшем будущем будет кружить первая лунная орбитальная космическая станция.