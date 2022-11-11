Истекает срок годности: что происходит с миссией Artemis 1 и когда состоится полет на Луну

Эксперты считают, что если полет огромной ракеты SLS не состоится до середины декабря, то о новой высадке человека на Луну можно забыть на некоторое время.

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У миссии NASA под названием Artemis 1, которая является первым этапом программы по возвращению человека на Луну. Сейчас появились две проблемы. Первая состоит в том, что во Флориде, где находится стартовая площадка для запуска 98-метровой ракеты Space Launch System (SLS) сейчас бушует ураган Николь и скорость ветра достигает 150 км/час. Вторая проблема состоит в том, что у ракетных ускорителей истекает срок годности. Если полет на Луну не состоится в ближайшее время, то он может не состоятся вообще или же будет перенесен на более поздний период, пишет Daily Mail.

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Космическая ракета SLS, которая должна была отправить в путешествие вокруг Луны космический корабль Orion пока что без экипажа еще в конце августа, находится на стартовой площадке в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, США.

Но на штат Флорида обрушился тропический ураган Николь, и сильный ветер может потенциально нарушить целостность оборудования ракеты. Хотя инженеры из NASA утверждают, что ракета способна выдержать порывы ветра скоростью до 160 км/час. Но есть еще одна проблема – срок службы ракетных ускорителей истекает в середине декабря этого года, поэтому ракета обязательно должна отправится в космос до этого времени.

Пока что в NASA назначили новую дату запуска для ракеты SLS — 16 ноября. Но перед этим нужно еще будет проверить целостность оборудования после того, как ураган Николь переместится дальше от штата Флорида.

[ + – ] Пока что в NASA назначили новую дату запуска для ракеты SLS — 16 ноября. Но перед этим нужно еще будет проверить целостность оборудования после того, как ураган Николь переместится дальше от штата Флорида Фото: NASA

Согласно заявлению NASA, срок службы твердотопливных ускорителей ракеты SLS истекает 9 и 14 декабря. Поэтому, если будет еще один перенос даты, то полет должен обязательно состоятся до этих сроков. Если же этого не произойдет, то инженерам придется оценить насколько безопасно использовать эти ускорители после истечения срока их службы и что они все еще пригодны для запуска.

"Срок годности одной части ракеты истекает 9 декабря этого года, а другой — 14 декабря этого года", — говорит Клифф Лэнхэн из NASA.

По словам Джима Фри из NASA, у каждой ракеты есть не просто свой срок годности, но еще важно учитывать анализ текущего технического состояния. Если анализ покажет, что ракету больше нельзя использовать, то она никуда не полетит.

"Может так случится, что эта миссия вообще будет отменена навсегда. Хотя есть шанс, что запуск все же состоится и если не в эти сроки, то немного позже", — говорит Фри.

В случае успешного запуска 16 ноября ракета SLS выведет в космос космический корабль, который должен будет совершить облет Луны и успешно вернуться на Землю через несколько недель. Это первая стадия лунной программы Artemis, в рамках которой в 2025 или в 2026 году должна состоятся высадка людей на Луну впервые с 1972 года. Кстати, каждый запуск ракеты SLS, которых должно быть три, будет стоить 4 млрд долларов: первый — 16 ноября этого года, второй — c экипажем где-то в 2024 году, и третий, как было сказано с высадкой астронавтов на Луну.

Подробно о миссии Artemis 1 и проблемах с ней связанных, Фокус уже писал.

Фокус также писал о том, что NASA успешно испытало свою "летающую тарелку" для полетов на Марс.

Напоминаем, что не так и много астронавтов побывали на Луне в период с 1969 по 1972 год. Сколько именно их было, и кто эти астронавты, Фокус у же писал.