NASA успешно испытало свою "летающую тарелку" для полетов на Марс (видео)

Новый теплозащитный экран отправился в космос и затем успешно приводнился в водах Тихого океана.

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NASA провело успешное испытание нового теплозащитного экрана, который напоминает "летающую тарелку" под названием LOFTID, предназначенного для защиты как пилотируемых, так и беспилотных миссий на Марс, пишет Space.

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[ + – ] NASA провело успешное испытание нового теплозащитного экрана, который напоминает "летающую тарелку" под названием LOFTID, предназначенного для защиты как пилотируемых, так и беспилотных миссий на Марс Фото: NASA

10 ноября NASA отправило в космос теплозащитный экран, который к тому же должен будет выполнять функцию замедлителя во время спуска космических аппаратов на Марс. Эта новая технология была выведена на орбиту на борту ракеты Atlas V и вскоре после запуска, успешно приводнилась в водах Тихого океана. Таким образом NASA стало еще на шаг ближе к реализации программы пилотируемых полетов на Красную планету. Ведь теперь с помощью LOFTID можно будет спускать на поверхность планеты более крупные космические корабли и аппараты.

[ + – ] 10 ноября NASA отправило в космос теплозащитный экран, который к тому же должен будет выполнять функцию замедлителя во время спуска космических аппаратов на Марс. Эту новая технология была выведена на орбиту на борту ракеты Atlas V и вскоре после запуска успешно приводнилась в водах Тихого океана Фото: NASA

По словам Джима Рейтера из NASA, это одна из самых важных технологических новинок, которую испытали за последнее время. Сам теплозащитный экран был поднят на высоту в 125 км, где успешно был развернут, после чего началось его вхождение в атмосферу. К этой "летающей тарелке" был прикреплен прибор для сбора данных, которые ученые будут тщательно анализировать.

"Мы получили прекрасную возможность получить информацию о том, как прошел этот полет и теперь можно точно узнать, как работает данная технология в реальных условиях. Все прошло очень хорошо, как мы и предполагали", — говорит Грег Суонсон из NASA.

Разработка LOFTID стоила космическому агентству 93 млн долларов. Этот экран должен будет защищать будущие миссии на Марс от тепла, которое создается во время трения в атмосфере, а также будет своеобразным "тормозом", который замедлит спуск на поверхность и сделает его более плавным.

По словам ученых из NASA, несмотря на очень тонкую атмосферу на Марсе, спуск аппаратов на поверхность вызывает некоторые трудности. Например, парашютов недостаточно для того, чтобы спустить не то что большой космический корабль с экипажем, а даже меньшие аппараты, такие как марсоходы.

Те же марсоходы Spirit и Opportunity спускались на поверхность Марса в специальных "подушках безопасности", которые смягчали падение. Более крупным марсоходам Curiosity и Perseverance потребовался не только парашют, защитный экран, но и специальный аппарат с ракетным двигателем, который и доставил марсоходы на поверхность.

[ + – ] По словам ученых из NASA, несмотря на очень тонкую атмосферу на Марсе, спуск аппаратов на поверхность вызывает некоторые трудности. Например, парашютов недостаточно для того, чтобы спустить не то что большой космический корабль с экипажем, а даже меньшие аппараты, такие как марсоходы Фото: NASA

Этот аппарат для спуска на поверхность Марса может нести только 1 тонну груза, и этого явно недостаточно, чтобы приземлить космический корабль с людьми. Новая технология LOFTID обеспечит доставку на поверхность Красной планеты более тяжелые аппараты и конечно же астронавтов будущих миссий.

Пока что в NASA не знаю, когда люди смогут полететь на Марс, но скорее всего это может произойти где-то в 2040-х годах. Пока что космическое агентство прилагает все усилия чтобы реализовать первый этап программы Artemis. Он предполагает запуск в космос самой мощной в мире ракеты Space Launch System, которая отправит в полет вокруг Луны космический корабль Orion. Пока это будет беспилотная миссия, которая, как уже писал Фокус, неоднократно переносилась. Новая дата запуска назначена на 16 ноября.

Фокус уже писал о том, что Китай планирует составить конкуренцию США в полетах на Луну и Марс и это касается именно пилотируемых миссий. Сейчас в КНР создают новую мощную ракету, которая может превзойти по характеристикам достижения американцев. В частности, уже прошло испытание нового ракетного двигателя, который предназначен для оснащения этой ракеты.