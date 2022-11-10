Догнать и перегнать США. Китай испытал новый ракетный двигатель для полетов на Луну и Марс (фото)

Новый китайский ракетный двигатель в 4 раза мощнее всех имеющихся в КНР подобных установок.

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В Китае провели испытание новейшего двигателя для огромной ракеты "Чанчжэн-9", которая предназначена для полетов на Луну и Марс. Таким образом КНР хочет доказать, что это страна может создать более мощную ракету, чем Starship от SpaceX и Space Launch System от NASA, пишет Space.

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Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация, которая является гигантским предприятием и главным космическим подрядчиком КНР, заявила о том, что были проведены успешные испытания нового мощного ракетного двигателя.

[ + – ] В Китае провели испытание новейшего двигателя для огромной ракеты "Чанчжэн-9", которая предназначена для полетов на Луну и Марс Фото: space.com

Этот жидкостный ракетный двигатель, который работает на керосине и кислороде и имеет многоступенчатый цикл сгорания, получил название YF-130. Двигатель предназначен для оборудования новых сверхтяжелых космических ракет-носителей, в частности для создаваемой Китаем 100-метровой новой ракеты "Чанчжэн-9".

Новый двигатель, как и сама ракета могут составить конкуренцию американским сверхтяжелым ракетам Starship от SpaceX и Space Launch System от NASA. Эти ракеты предназначены для полетов на Луну и Марс и новое испытанные нового двигателя может говорить о том, что Китай планирует не только достичь таких же результатов, как и американцы, но и возможно превысить их.

[ + – ] Этот жидкостный ракетный двигатель, который работает на керосине и кислороде и имеет многоступенчатый цикл сгорания, получил название YF-130 Фото: space.com

Как показало испытания, новый двигатель может развивать тягу в 500 тонн, а это в 4 раза больше, чем развивают жидкостные двигатели YF-100, работающие также на керосине и кислороде. Эти самые мощные на сегодня китайские двигательные установки используют на ракетах носителях "Чанчжэн-5", "Чанчжэн-6" и "Чанчжэн-7". Эти установки могут развивать тягу только в 120 тонн.

Успешное испытания двигателя YF-130, который предназначен для первой ступени ракеты "Чанчжэн-9" последовало за успешным испытанием в сентябре жидкостного двигателя для второй ступени ракеты, который работает на водороде и кислороде.

Также Китай скорее всего работает над усовершенствованием и изменением своей новой ракеты, чтобы ее можно было использовать повторно, как это планируют делать американцы со своими ракетами, которые отправятся на Луну и Марс.

[ + – ] Успешное испытания двигателя YF-130, который предназначен для первой ступени ракеты "Чанчжэн-9" последовало за успешным испытанием в сентябре жидкостного двигателя для второй ступени ракеты, который работает на водороде и кислороде Фото: space.com

Также Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация провела испытание менее мощного жидкостного ракетного двигателя, который работает на метане и кислороде. Этот двигатель будет использоваться космическими ракетами, которые будут выполнять коммерческие миссии в сфере космического туризма.

Как уже писал Фокус, пока что самая мощная в мире ракета Falcon Heavy, которую создала компания SpaceX, недавно отправилась в свой очередной полет в космос. На своем борту ракета унесла в околоземное пространство секретное оборудование для американских военных.

Что касается китайских космических ракет, то как уже писал Фокус, недавно произошло очередное падение обломков огромной ракеты "Чанчжэн 5B" на Землю.