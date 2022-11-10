Наздогнати й перегнати США. Китай випробував новий ракетний двигун для польотів на Місяць і Марс (фото)

Новий китайський ракетний двигун у 4 рази потужніший за всі наявні в КНР подібні установки.

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У Китаї провели випробування найновішого двигуна для величезної ракети "Чанчжен-9", яка призначена для польотів на Місяць і Марс. Так КНР хоче довести, що ця країна може створити потужнішу ракету, ніж Starship від SpaceX і Space Launch System від NASA, пише Space.

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Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація, яка є гігантським підприємством і головним космічним підрядником КНР, заявила про те, що було проведено успішні випробування нового потужного ракетного двигуна.

[ + – ] У Китаї провели випробування найновішого двигуна для величезної ракети "Чанчжен-9", яка призначена для польотів на Місяць і Марс Фото: space.com

Цей рідинний ракетний двигун, який працює на гасі та кисні й має багатоступінчастий цикл згоряння, отримав назву YF-130. Двигун призначений для обладнання нових надважких космічних ракет-носіїв, зокрема для 100-метрової нової ракети "Чанчжен-9", що створюється Китаєм.

Новий двигун, як і сама ракета, можуть скласти конкуренцію американським надважким ракетам Starship від SpaceX і Space Launch System від NASA. Ці ракети призначені для польотів на Місяць і Марс, і випробування нового двигуна може говорити про те, що Китай планує не тільки досягти таких же результатів, як і американці, але і, можливо, перевищити їх.

[ + – ] Цей рідинний ракетний двигун, який працює на гасі та кисні й має багатоступінчастий цикл згоряння, отримав назву YF-130 Фото: space.com

Як показало випробування, новий двигун може розвивати тягу в 500 тонн, а це в 4 рази більше, ніж розвивають рідинні двигуни YF-100, що працюють також на гасі та кисні. Ці найпотужніші на сьогодні китайські рухові установки використовують на ракетах-носіях "Чанчжен-5", "Чанчжен-6" і "Чанчжен-7". Ці установки можуть розвивати тягу лише 120 тонн.

Успішне випробування двигуна YF-130, який призначений для першого ступеня ракети "Чанчжен-9", пішло за успішним випробуванням у вересні рідинного двигуна для другого ступеня ракети, який працює на водні та кисні.

Також Китай, швидше за все, працює над удосконаленням і зміною своєї нової ракети, щоб її можна було використати повторно, як це планують робити американці зі своїми ракетами, які вирушать на Місяць і Марс.

[ + – ] Успішне випробування двигуна YF-130, який призначений для першого ступеня ракети "Чанчжен-9", пішло за успішним випробуванням у вересні рідинного двигуна для другого ступеня ракети, який працює на водні та кисні Фото: space.com

Також Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація провела випробування менш потужного рідинного ракетного двигуна, який працює на метані та кисні. Цей двигун використовуватиметься космічними ракетами, які виконуватимуть комерційні місії у сфері космічного туризму.

Як уже писав Фокус, поки що найпотужніша у світі ракета Falcon Heavy, яку створила компанія SpaceX, нещодавно вирушила у свій черговий політ у космос. На своєму борту ракета забрала в навколоземний простір секретне обладнання для американських військових.

Що стосується китайських космічних ракет, то, як уже писав Фокус, нещодавно відбулося чергове падіння уламків величезної ракети "Чанчжен 5B" на Землю.