Некерована та величезна китайська ракета впала на Землю: відоме місце падіння

Думки про те, куди впали уламки ракети-носія "Чанчжен 5B" різняться.

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За даними експертів, китайська космічна ракета, яка вивела в космос останній модуль орбітальної станції КНР "Тяньгун", розвалилася на дві частини й впала у Тихий океан. Але є припущення, що її уламки могли приземлитися і на суші, пише Daily Mail.

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Ще на початку минулого тижня ракета-носій "Чанчжен 5B" вивела до космосу третій модуль орбітальної станції "Тяньгун" під назвою "Ментянь". Після цього ракета почала неконтрольоване зближення із Землею і точне місце падіння спочатку було невідомо, як писав Фокус.

За останні два роки це вже четвертий випадок, коли подібна ракета входить в атмосферу Землі без контролю. Спочатку експерти припускали, що вона впаде на Землю у суботу, 5 листопада, але це все ж таки сталося в п'ятницю, 4 листопада.

Досі уламки цієї ракети не були виявлені, але відомий астрофізик Джонатан Макдавелл припускає, що її уламки могли впасти на території Мексики. Поки що підтверджень цьому немає.

За словами глави NASA Білла Нельсона, Китай вкотре не надав даних про траєкторію польоту відпрацьованого ступеня ракети-носія, а тому спочатку було складно точно спрогнозувати її місце падіння.

Відомо, що сьогодні частини цієї ракети є одними з найбільших уламків, які падали на Землю за останні кілька років. Сама ракета до свого розпаду в атмосфері мала майже 18 метрів завдовжки та 4,2 метра завширшки, а її вага становила 23 тонни.

Джонатан Макдавелл припустив, що ця ракета розпалася на 2 частини під час входження в атмосферу на швидкості 28 тисяч км/год.

[ + – ] Ще на початку минулого тижня ракета-носій "Чанчжен 5B" вивела до космосу третій модуль орбітальної станції "Тяньгун" під назвою "Ментянь" Фото: Церемониймейстер Марк Абрахамс позирует со Шнобелевской премией 2022 года в своем офисе в Кембридже, штат Массачусетс.

Водночас військові із Космічних сил США заявили про те, що уламки ракети двічі увійшли до атмосфери планети. Одна частина ракети увійшла в атмосферу над південно-центральною частиною Тихого океану, а друга над північно-східною частиною Тихого океану.

Американські військові вважають, що уламки китайської ракети, що не згоріли в атмосфері, впали в Тихий океан вдалині від заселених островів і не завдали шкоди ні людям, ні кораблям. Подібне вже сталося влітку цього року, як писав Фокус. Тоді уламки такої ж ракети впали в море Сулу, між Філіппінами та Малайзією.

Ще минулого тижня аналітики з американської некомерційної організації Aerospace Corporation попереджали, що ця ракета, як і попередні китайські розробки, не повністю згорить в атмосфері Землі й щонайменше її 20% уламком обов'язково впадуть на планету. Також аналітики заявили, що можливість того, що ці уламки впадуть у густонаселеному районі, дуже малоймовірна, хоча і не дорівнює нулю.

Водночас представник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що більша частина компонентів ракети "Чанчжен 5B" має згоріти в атмосфері та ймовірність заподіяння шкоди людям чи інфраструктурі, а також літакам та кораблям, вкрай мала.

Падіння китайської ракети "Чанчжен 5B" — це вже четвертий випадок за два останні роки, коли стався неконтрольований вхід даного об'єкта в атмосферу Землі. У NASA традиційно критикують Китай за те, що він не створює ракети, які можна направити по потрібній траєкторії та приводнити їх у водах Тихого океану, як це роблять з іншими ракетами в інших країнах.

У найближчому майбутньому Китай запланував ще 6 запусків ракети-носія "Чанчжен 5B" і перший із запланованих відбудеться вже у березні наступного року.

Також Фокус писав про те, що у вересні цього року ще одна китайська ракета під назвою "Чанчжен-7" також викликала стурбованість з приводу свого неконтрольованого падіння на Землю.