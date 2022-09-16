Нова китайська ракета скоро впаде на Землю: вже відоме приблизне місце падіння

Уламки китайської ракети "Чанчжен-7" можуть впасти в одному із двох визначених вченими районів.

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Увечері, 13 вересня, з космодрому Венчан стартувала китайська ракета "Чанчжен-7", яка вивела до космосу, згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, супутник телекомунікаційний супутник. Але Китай не забезпечив контрольований спуск залишків ракети, тому очікується, що вона впаде поряд з населеними пунктами на Філіппінах, пише Aljazeera.

Філіппінське космічне агентство вже кілька днів стежить за розвитком подій, які пов'язані з падінням уламків нової потужної китайської ракети "Чанчжен-7". Китай не забезпечив контрольоване входження залишків ракети в атмосферу, тому залишається загроза того, що ці уламки впадуть десь на Філіппінах.

Як правило, ракети здійснюють керований спуск після того, як вони відправлять корисне навантаження на орбіту, і згоряють в атмосфері над заздалегідь визначеним регіоном Землі, таким як незаселена ділянка океану. Але після того, як ракета "Чанчжен-7" вивела супутник на орбіту, уламки продовжували кружляти навколо Землі, і поки неясно, коли саме і де вони знову увійдуть в атмосферу.

Філіппінське космічне агентство заявило, що уважно стежить за уламками ракети і визначило, що космічне сміття може впасти приблизно за 71 кілометр від філіппінського муніципалітету Бургос або в іншому місці приблизно за 52 кілометри від Санта-Ани.

[ + – ] Філіппінське космічне агентство вже кілька днів стежить за розвитком подій, які пов'язані з падінням уламків нової потужної китайської ракети "Чанчжен-7" Фото: newsweek

У космічному агентстві вважають, що ці уламки навряд чи впадуть на наземні об'єкти, чи населені пункти на території Філіппін, але вони становлять значну загрозу для кораблів, літаків, рибальських човнів та інших кораблів, що знаходяться в зоні падіння.

"Жодних уламків, що впали, досі не виявлено, і поки не надходило повідомлень про травми або пошкодження. Тобто або уламки впали в іншому місці, або все ще кружляють навколо Землі", — заявила 15 вересня Тріша Зафра, представниця Філіппінського космічного агентства.

Агентство закликало громадськість негайно інформувати місцеву владу, якщо в морі виявлять ймовірні уламки.

Це не перший випадок неконтрольованого входження уламків китайської ракети в атмосферу Землі. Як уже писав Фокус, 30 липня цього року залишки китайської ракети "Чанчжен 5B" впали у філіппінських водах, а деякі уламки ракети були також виявлені в Малайзії та Індонезії. Відомо, що уламки ракети впали біля населених пунктів, але жертв серед населення не було.

Запуск ракети Чанчжен-7 став четвертим для цієї моделі нового покоління китайських ракет. Перший запуск здійснили ще 2016 року.