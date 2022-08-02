Китайська космічна ракета впала не тільки в море: стали відомі нові подробиці (відео)

У Малайзії та Індонезії місцеві жителі виявили металеві уламки, ймовірно китайської космічної ракети Чанчжен-5В.

Китайська космічна ракета Чанчжен-5В увійшла в атмосферу Землі в суботу 30 липня і, як повідомили представники китайського космічного агентства, велика її частина згоріла в атмосфері. Але залишені уламки впали в море Сулу між Філіппінами, Малайзією та Індонезією. Однак місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на території Індонезії знайдено металеве кільце діаметром 5 метрів та інші уламки менших розмірів, а також такі уламки виявлено на території Малайзії. Передбачається, що це залишки китайської ракети Чанчжен-5В, повідомляє The Guardian.

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Ще 24 липня китайська космічна ракета Чанчжен-5В доставила на орбіту другий сегмент космічної станції Китаю, як писав Фокус. Після цього відпрацьований ступінь ракети розпочав неконтрольоване зближення із Землею. Спочатку експерти припускали, що він впаде в невідомому місці на планеті 1 серпня, потім з'явилися нові дані, які говорили про входження ракети в атмосферу 31 липня.

Але, як уже писав Фокус, другий ступінь ракети Чанчжен-5В увійшов в атмосферу Землі 30 липня і не повністю згорів. Залишені уламки, а за оцінками американських експертів, це від 20% до 40% 22-тонної ракети, все-таки впали на планету.

Згідно з повідомленнями китайського космічного агентства, уламки ракети впали не на сушу, а в море Сулу, яке знаходиться між Філіппінами, Малайзією та Індонезією.

Але згідно з новими повідомленнями від ЗМІ в Малайзії та Індонезії уламки китайської ракети все ж таки приземлилися на сушу. Зокрема, в Малайзії місцеві жителі неподалік одного з сіл виявили обвуглене металеве кільце діаметром приблизно 5 метрів.

[ + – ] У Малайзії місцеві жителі неподалік одного з сіл виявили обвуглене металеве кільце діаметром приблизно 5 метрів Фото: Скриншот

Астрофізик з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, Джонатан Макдавелл вважає, що це кільце за розміром відповідає відпрацьованому ступеню китайської космічної ракети. Також жителі Індонезії повідомили місцеві ЗМІ про те, що виявили металеві уламки, які вклинилися в землю на невелику глибину.

[ + – ] Також жителі Індонезії повідомили місцеві ЗМІ про те, що виявили металеві уламки, які вклинилися в землю на невелику глибину Фото: Скриншот

Внаслідок падіння уламків не постраждали ні інфраструктура, ні люди.

За словами Макдауелла, за якістю фотографій, які опублікували місцеві ЗМІ, зі 100% упевненістю сказати не можна, що це уламки саме ракети Чанчжен-5В. Але він упевнений, що уламки ракети точно приземлилися не лише в морі, якщо вірити китайській стороні, а й на території двох азіатських країн.

"Я все ж таки вважаю, що багато уламків цієї ракети впали на сушу і вони могли завдати значної шкоди, якби приземлилися трохи ближче до місцевих сіл", — каже Макдауелл.

[ + – ] Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на території Індонезії знайдено металеве кільце діаметром 5 метрів та інші уламки менших розмірів, а також подібні уламки виявлено на території Малайзії. Передбачається, що це залишки китайської ракети Чанчжен-5В Фото: Twitter

За словами вченого, зараз більшість космічних ракет проєктують так, щоб можна було уникнути неконтрольованого входу відпрацьованого ступеня ракети в атмосферу. Але китайські космічні ракети вже втретє за 2 роки падають на Землю, однак, на щастя, всі ці інциденти не призвели до смерті людей.

Багато експертів критикують Китай за те, що він не може забезпечити контрольований спуск ракет після виконання місій на Землю. Деякі вчені вважають, що такого падіння уламків варто очікувати і восени цього року, коли ще одна китайська ракета вирушить у космос, щоб доставити туди третій сегмент космічної станції КНР.

"Я вважають, щоб уникнути таких інцидентів на ракеті-носію має залишатися трохи палива, щоб можна було контролювати її входження в атмосферу. Але немає жодних міжнародних норм, які це наказують", — каже аналітик американської некомерційної організації Aerospace Corporation Даррен Макнайт.

Фокус також писав про те, що триметровий уламок ракети Ілона Маска впав на поле австралійського фермера. Вважається, що це уламок космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX, який літав на орбіті з 2020 року.