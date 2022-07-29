Китайська космічна ракета впаде на Землю в неділю: відомі подробиці

Експерти вважають, що частина уламків ракети не згорить в атмосфері та впаде на територію розміром 2000 на 70 км.

Китайська ракета-носій Чанчжен-5В після виконання своєї мети, а це доставка чергового модуля для космічної станції Китаю під назвою "Тяньгун", повертається на Землю. Це робить її відпрацьований ступінь завдовжки 30 метрів і вагою 22 тонни. Проблема в тому, що китайська сторона не забезпечує контрольований спуск ракети, і експерти вважають, що вона не повністю згорить в атмосфері, а частина її досить великих уламків впаде на поверхню в неділю, 31 липня, повідомляє SciecneAlert.

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Ракета-носій Чанчжен-5В здійснила свій третій політ за 2 роки і на цей раз її місія полягала у доставці нового сегменту для китайської космічної станції. Але її відпрацьований ступінь скоро ввійде в атмосферу Землі і, як очікується, більшість ракети розвалиться і згорить. Але експерти прогнозують, що залишаться досить великі частини ракети, загальною вагою від 4 до 9 тонн, які досягнуть поверхні планети і це станеться вже цієї неділі, 31 липня. Раніше Фокус писав, що ця ракета впаде на Землю 1 серпня.

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Куди впаде китайська ракета?

У китайському агентстві CMSA, яке займається пілотованими космічними польотами, заявили, що станом на 27 липня ракета оберталася навколо Землі еліптичною орбітою на відстані 263 км у найдальшій точці і 176 км у найближчій точці від поверхні планети. Нових даних поки не надходило.

За даними експертів з американської некомерційної організації The Aerospace Corporation, точне місце падіння ракети поки встановити неможливо, про це стане відомо, коли вона увійде в атмосферу Землі в неділю. Експерти склали приблизну карту, де показано, в якому регіоні Землі китайська ракета може увійти в атмосферу.

[ + – ] Жовті та сині лінії показують область потенційного входу ракети в атмосферу Землі Фото: ScienceAlert

Експерти вважають, що великі уламки ракети, яка падає, впадуть на територію, розміром приблизно 2 тисячі кілометрів завдовжки і 70 кілометрів завширшки. Уламки ракети Чанчжен-5В вже падали не в океан, а на суші, і це сталося 2020 року в Західній Африці. Тоді уламки впали біля невеликих населених пунктів та обійшлося без жертв.

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Чи можуть постраждати люди?

За словами аналітика Тед Мюльхаупта з The Aerospace Corporation, ймовірність того, що уламки ракети завдадуть значних збитків інфраструктурі, а тим більше людям, дуже низька, але не нульова.

"Згідно з нашими прогнозами існує ймовірність того, що великі уламки впадуть на населений людьми район. За попередніми оцінками траєкторії польоту уламків ракети, на цій території, де вони можуть впасти, проживає 88% жителів Землі. Хоча 75% цієї території займають вода, пустеля і джунглі", — каже Мюльхаупт.

За словами аналітика, така сама китайська ракета минулого року теж здійснила неконтрольований спуск в атмосферу і не всі її частини згоріли. Деякі уламки впали на Землю, але в Індійський океан.

Експерти вважають, що ймовірність того, що хтось постраждає або помре від падіння уламків ракети, коливається в діапазоні від 1 до 1000 до 1 до 230. І це досить високий показник, адже вчені вважають, що здебільшого ризик отримати травму або ризик бути вбитим. від такої події становить 1 до 10000.

Але Мюльхаупт все ж таки вважає, що ризик постраждати від космічного падіння для будь-якої людини набагато нижчий, і він становить 6 на 10 трильйонів. Для порівняння, шанс, що у вас потрапить блискавка у 80 тисяч разів вищий.

Варто зазначити, що, наприклад, NASA і SpaceX використовують багаторазові ракети і їх відпрацьовані ступені повертаються на Землю цілі і в точно визначеному місці, щоб потім виконувати наступні запуски.

Про те, які шанси бути вбитим від падіння космічної ракети, Фокус вже писав. Нове дослідження, що стосується космічного сміття, провели вчені з Канади.