Китайская космическая ракета упадет на Землю в воскресенье: известны подробности

Эксперты считают, что часть обломков ракеты не сгорит в атмосфере и упадет на территорию размером 2000 на 70 км.

Китайская ракета-носитель Чанчжэн-5В после выполнения своей цели, а это доставка очередного модуля для космической станции Китая под названием "Тяньгун", возвращается на Землю. Это делает ее отработанная ступень длиной 30 метров и весом в 22 тонны. Проблема в том, что китайская сторона не обеспечивает контролируемый спуск ракеты и эксперты считают, что она не полностью сгорит в атмосфере и часть ее достаточно больших обломков упадет на поверхность в воскресенье 31 июля, сообщает SciecneAlert.

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Ракета-носитель Чанчжэн-5В осуществила свой третий полет за 2 года и в этот раз ее миссия состояла в доставке нового сегмента для китайской космической станции. Но ее отработанная ступень скоро войдет в атмосферу Земли и как ожидается большая часть ракеты развалится и сгорит. Но эксперты прогнозируют, что останутся достаточно крупные части ракеты, общим весом от 4 до 9 тонн, которые достигнут поверхности планеты и это произойдет уже в это воскресенье, 31 июля. Ранее Фокус писал о том, что эта ракета упадет на Землю 1 августа.

[ + – ] 24 июля ракета-носитель Чанчжэн-5В отправила в космос второй модуль "Вэнтянь" китайской космической станции "Тяньгун""

Куда упадет китайская ракета?

В китайском агентстве CMSA, которое занимается пилотируемыми космическими полетами, заявили, что по состоянию на 27 июля ракета вращалась вокруг Земли по эллиптической орбите на расстоянии 263 км в самой дальней точке и 176 км в самой ближней точке от поверхности планеты. Новых данных пока не поступало.

По данным экспертов из американской некоммерческой организации The Aerospace Corporation точное место падения ракеты пока установить невозможно, об этом станет известно, когда она войдет в атмосферу Земли в воскресенье. Эксперты составили приблизительную карту, где показано в каком регионе Земли китайская ракета может войти в атмосферу.

[ + – ] Желтые и синие линии показывают область потенциального входа ракеты в атмосферу Земли Фото: ScienceAlert

Эксперты считают, что большие обломки падающей ракеты упадут на территорию, которая будет размером примерно 2 тысячи км в длину и 70 км в ширину. Обломки ракеты Чанчжэн-5В уже падали не в океан, а на суше, и это произошло в 2020 году в Западной Африке. Тогда обломки упали возле небольших населенных пунктов и обошлось без жертв.

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Могут ли пострадать люди?

По словам аналитика Тед Мюльхаупта из The Aerospace Corporation вероятность того, что обломки ракеты нанесут значительный ущерб инфраструктуре, а тем более людям, очень низкая, но не нулевая.

"Согласно нашим прогнозам существует вероятность того, что большие обломки упадут на населенный людьми район. По предварительным оценкам траектории полета обломков ракеты, на этой территории, где они могут упасть, проживает 88% жителей Земли. Хотя 75% этой территории занимают вода, пустыня и джунгли", — говорит Мюльхаупт.

По словам аналитика, такая же китайская ракета в прошлом году тоже совершила неконтролируемый спуск в атмосферу и не все ее части сгорели. Некоторые обломки упали на Землю, но в Индийский океан.

Эксперты считают, что вероятность того, что кто-то пострадает или умрет от падения обломков ракеты колеблется в диапазоне от 1 к 1000 до 1 к 230. И это достаточно высокий показатель, ведь ученые считают, что в основном риск получить травму или риск быть убитым от такого события составляет 1 к 10 000.

Но Мюльхаупт все же считает, что риск пострадать от космического падения для любого человека намного ниже, и он составляет 6 на 10 триллионов. Для сравнения, шанс, что в вас попадет молния в 80 тысяч раз выше.

Стоит отметить, что, например, NASA и SpaceX используют многоразовые ракеты и их отработанные ступени возвращаются на Землю в целости и в точно определенном месте, чтобы потом выполнять следующие запуски.

О том, каковы шансы быть убитым от падения космической ракеты Фокус уже писал. Новое исследование, которое касается космического мусора провели ученые из Канады.