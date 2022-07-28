Падение космического мусора на Землю: каковы шансы, что это убьет человека

Ученые провели расчеты, которые показали насколько сильно падение искусственно созданных объектов, может угрожать жителям Земли.

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии под руководством Майкла Байерса провели исследование, в котором рассчитали какова вероятность того, что человечество может пострадать от падения ракет в ближайшее десятилетие. Оказалось, что умереть от падения космического мусора достаточно сложно, но нужно принимать меры по контролю за вхождением таких объектов в атмосферу, сообщает ScienceAlert.

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Пока что случаев смерти людей от падения космических обломков не зафиксировано. Есть только данные о том, что подобные инциденты приводили к получению травм и разрушению инфраструктуры.

Что касается падения разных космических объектов на Землю, то стоит помнить о том, что каждую минуту на нашу планету падают микроскопические частицы астероидов и комет. Они незаметно для нас формируют на Земле слой пыли весом в 40 тысяч тонн ежегодно. Согласно расчетам ученых, только раз в 100 лет на Землю может упасть достаточно крупный метеорит диаметром в десятки метров. Но это все-таки природный космический мусор.

"В нашем исследовании мы обратили особое внимание на неконтролируемые спуски отработанных ступеней космических ракет, которые могут нести угрозу человечеству", — говорит Байерс.

С помощью компьютерного моделирования ученые вычислили места на Земле, куда в течение следующих 10 лет могут падать ракеты и другой космический мусор. По их оценкам, в три раза больший риск падения ракет наблюдается в южных широтах, чем в северных.

[ + – ] С помощью компьютерного моделирования ученые вычислили места на Земле, куда в течении следующих 10 лет могут падать ракеты и другой космический мусор. По их оценкам, в три раза больший риск падения ракет наблюдается в южных широтах, чем в северных Фото: USA Today

"Наши данные показывают, что неконтролируемое падение ракет может произойти над густонаселенными городами Индонезии, Бангладеш и Нигерии", — говорит Байерс.

Также ученые рассчитали вероятный риск того, что такое падение ракеты может убить человека. Согласно исследованию, в среднем существует вероятность в 10%, что от такого падения может погибнуть несколько человек.

Но ученые предупреждают, что их данные основаны на статистических показателях количества космического мусора за последние 30 лет. Но количество этого мусора растет с увеличением количества запусков ракет и все новых и новых спутников.

Также ученые предупреждают о том, что некоторые страны пренебрегают контролируемым спуском отработанных ступеней ракет, как это произошло с ракетой китайской ракетой Чанчжэн 5B. Как уже писал Фокус, эта ракета может упасть не в океане, а в густонаселенном районе Земли уже 1 августа.

[ + – ] Ученые предупреждают, что их данные основаны на статистических показателях количества космического мусора за последние 30 лет. Но количество этого мусора растет с увеличением количества запусков ракет и все новых и новых спутников Фото: Earth.com

"Чтобы максимально снизить риск для человека от падения искусственного космического мусора все страны, которые занимаются запусками ракет должны следовать нормам и правилам не только запуска, но и спуска в атмосферу. Можно вообще сделать так, чтобы у ракеты не осталось топлива, и она бы полностью сгорела в верхних слоях атмосферы", — говорит Байерс.

Также ученые считают, что нужно переходить на многоразовые ракеты, которые уменьшат количество космического мусора.

Что касается спутников, то многие из них после окончания срока службы остаются на орбите и могут столкнутся с другими спутниками, что также приводит к увеличению космического мусора. Поэтому ученые считают, что все подобные объекты нужно опускать в верхние слои атмосферы, где они будут полностью сгорать.

Кстати, сильные геомагнитные бури несут серьезную угрозу для спутников компании Starlink, о чем уже писал Фокус.